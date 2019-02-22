У Києві горіла вантажівка: водій отримав важкі опіки



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Рятувальники ліквідували пожежу у вантажівці Фото: ДСНС

Водій самостійно намагався загасити вогонь та отримав опіки верхніх кінцівок ІІ ступеня

Сьогодні, 22 лютого, під час стоянки вантажного автомобіля MAN на вул. Червоноткацькій, 33/10 у Дніпровському районі столиці сталося коротке замикання в кабіні водія з послідуючим горінням. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві об 11:48.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників 19-Державної пожежно-рятувальної частини, інформує прес-служба столичного управління ДСНС.

«До прибуття вогнеборців водій, 1967 року народження, самостійно намагався загасити вогонь та отримав опіки верхніх кінцівок ІІ ступеня, після чого його було госпіталізовано в опіковий центр», - йдеться в повідомленні.

О 12:02 пожежу було ліквідовано.

Внаслідок займання пошкоджено проводку та внутрішню обшивку кабіни автомобіля.

Як повідомлялося, 22 лютого вночі до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві двічі надходили тривожні виклики щодо пожеж в автомобілях.