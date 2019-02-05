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    У трьох селах Київщини ввели карантин через сказ у домашньої кішки

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    У трьох селах Київщини ввели карантин через сказ у домашньої кішки
    Фото з відкритих джерел

    Карантинні обмеження накладено на територію сіл Шкарівка, Бикова Гребля та Черкас

    На територію сіл Шкарівка, Бикова Гребля та Черкас 4 лютого було накладено карантинні обмеження через підтвердження діагнозу на сказ у домашньої кішки (с. Шкарівка). Про це йдеться у повідомленні Білоцерківської районної державної адміністрації у Facebook.

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    У зв’язку з цим Білоцерківське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області закликає не відмовлятися від проведення безкоштовних щеплень своїх домашніх тварин проти сказу, які щорічно проводяться спеціалістами Білоцерківської районної державної лікарні ветеринарної медицини.

    У разі виявлення тварин з підозрілою та не характерною поведінкою, прохання негайно повідомляти Білоцерківську районну державну лікарню ветеринарної медицини (адреса: м. Біла Церква, вул.Толстого,44, тел. (04563) 6-13-63, 6-13-73).

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    Київщина тварини сказ карантин
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