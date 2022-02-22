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    Біля столичного військкомату зібралась велика кількість чоловіків (фото, відео)

    Охочих записатися дуже багато - Біля столичного військкомату зібралась велика кількість чоловіків (фото, відео)
    Охочих записатися дуже багато
    фото Людмила Янкіна/Facebook

    В основному прийшли чоловіки середнього віку, які готові йти воювати

    У Києві, 22 лютого, біля військкомату в Солом’янському районі зібралася велика кількість чоловіків, які готові добровільно піти на війну захищати Україну від російської агресії. Про збір чоловіків написала місцева мешканка Людмила Янкіна у Facebook.

    За словами чергового, проходить мобілізація у зв’язку з війною.

    «Ситуація під військкоматом. Людей дуже багато. Слова чергового «мобілізація у зв’язку з війною», – написала жінка.

    На опублікованих кадрах видно, що під дверима військового комісаріату Солом’янського району зібралося кілька десятків чоловік різного віку. В основному, тут стоять чоловіки середнього віку, які готові йти воювати. Утім, є серед добровольців і молодь.

    Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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    Теги: Росія Київ Путін мобілізація чоловік
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    Біля столичного військкомату зібралась велика кількість чоловіків (фото, відео)