Біля столичного військкомату зібралась велика кількість чоловіків (фото, відео)

Охочих записатися дуже багато

В основному прийшли чоловіки середнього віку, які готові йти воювати

У Києві, 22 лютого, біля військкомату в Солом’янському районі зібралася велика кількість чоловіків, які готові добровільно піти на війну захищати Україну від російської агресії. Про збір чоловіків написала місцева мешканка Людмила Янкіна у Facebook.

За словами чергового, проходить мобілізація у зв’язку з війною.

«Ситуація під військкоматом. Людей дуже багато. Слова чергового «мобілізація у зв’язку з війною», – написала жінка.

На опублікованих кадрах видно, що під дверима військового комісаріату Солом’янського району зібралося кілька десятків чоловік різного віку. В основному, тут стоять чоловіки середнього віку, які готові йти воювати. Утім, є серед добровольців і молодь.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.