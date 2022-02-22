Україна відкликала з Москви тимчасового повіреного у справах

Дипломат був викликаний в Україну для проведення консультацій

Міністерство закордонних справ відкликало з Москви тимчасового повіреного у справах України у Російській Федерації Василя Покотила. Як пише пресслужба МЗС, причиною тому є проведення консультацій через визнання Путіним так званих «Л/ДНР».

«У зв’язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання «незалежності» створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих «Луганської народної республіки» та «Донецької народної республіки», тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

Останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Додамо, що напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.

Зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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