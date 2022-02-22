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    Росія готова до санкцій: Медведєв розповів, що буде після визнання «Л/ДНР»

    Дмитро Медведєв наразі обіймає посаду заступника голови РНБО Росії<br /><br /> - Росія готова до санкцій: Медведєв розповів, що буде після визнання «Л/ДНР»
    Дмитро Медведєв наразі обіймає посаду заступника голови РНБО Росії

    фото: Коммерсант

    Колишній президент і прем'єр РФ заявив, що «Росія готова до політичного тиску»

    Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що на Росію після визнання незалежності «Л/ДНР» чекають нові санкції, труднощі та політичний тиск, проте Росія вже готова до нових випробувань, повідомляє РИА «Новости».

    Медведєв заявив, що Росія перестала боятися санкцій та політичного тиску.

    «Тим більше, що досвід показує: рано чи пізно наші сьогоднішні опоненти самі прийдуть до нас із проханням повернутися за стіл переговорів з усіх питань. Це неминуче з урахуванням ролі Росії у відносинах. І нашу правоту підтвердить історія», – заявив Медведєв.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих ДНР і ЛНР.

    Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

    А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

    Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години.

    МЗС Японії закликав своїх громадян негайно покинути Україну, оскільки не виключає розширення зони бойових дій.

    Адміністрація президента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

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    Теги: Росія Адміністрація Президента США санкції Дмитро Медведєв Путін документи президент указ
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    Росія готова до санкцій: Медведєв розповів, що буде після визнання «Л/ДНР»