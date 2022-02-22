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    Розпал війни. У Києві планує виступити шанувальниця Путіна Instasamka

    Російська виконавиця вже не вперше збирається до Києва - Розпал війни. У Києві планує виступити шанувальниця Путіна Instasamka
    Російська виконавиця вже не вперше збирається до Києва
    фото: Сергій Стерненко/Facebook

    Російська реперка Instasamka має виступити у києві 9 квітня

    Загострення ситуації на Донбасі та злочинні висловлювання президента Росії Володимира Путіна щодо України, не зупиняють російських артистів їхати з концертам в нашу державу. На чергові гастролі до столиці України планує завітати у квітні російська блогерка та реперка Дар’я Зотєєва, яка отримала популярність під псевдонімом Instasamka (Інстасамка). Про це написавактивіст Сергій Стерненко у Facebook.

    «Війна? Нове вторгнення? Вбивства росіянами українців? Не біда! Зараз до нас любителька Путіна приїде та розповість, що ми усі братья», – написав Стерненко.

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    Розпал війни. У Києві планує виступити шанувальниця Путіна Instasamka
    Розпал війни. У Києві планує виступити шанувальниця Путіна Instasamka

    Квитки на концерт прихильниці Путіна стартують від 600 грн.

    У коментарях під постом активіста дописувачі пообіцяли влаштувати гастролерші з країни-окупантки теплий прийом. А хтось додав, що також у Полтаві планується концерт російської виконавиці Ірини Крук, і майже усі квитки вже розкуплені.

    «Хлопці, допоможіть цій с...виступити в пеклі разом з пуйлом і кобздоном», «Не пускати к..ву. І взагалі, які можуть бути виступи рашиської наволочі на нашій землі? Ми на порозі війни, а комусь ще хочеться потанцювати під балалайку? Не натанцювалися?», «Кому війна, а кому Іріна Круг...К слову, концертний зал у Полтаві розрахований на 1200 місць. На сьогодні в продажі лишилось 216 квитків!», «Гнати в шию».

    Нагадаємо, раніше російська реперка оскандалилася у Києві.

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    Теги: Росія війна Facebook артист концерт Сергій Стерненко
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    Розпал війни. У Києві планує виступити шанувальниця Путіна Instasamka