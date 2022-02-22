Вторгнення Росії. Яка ситуація на кордоні України з Придністров’ям

Прикордонники не фіксують загроз на кордоні з Молдовою

Прикордонники розповіли, що відбувається на кордоні з Придністровським регіоном Молдови з боку Вінниччини

Станом на 22 лютого, ситуація на рубежі до Придністров’я, з боку Вінниччини – контрольована та стабільна. Про це повідомили у Могилів-Подільському прикордонному загоні, інформує «Вінницяінфо».

«Ситуація на державному кордоні з Придністровським регіоном Молдови в межах Вінницької області, а це близько 50 км, на сьогодні контрольована і стабільна. На постійній основі здійснюється відстеження обстановки на даній ділянці кордону. Будь-яких дії провокаційного характеру з боку суміжної сторони не фіксуються. На сьогодні в Могилів–Подільському прикордонному загоні достатньо технічних засобів, озброєння та техніки для виконання завдань з охорони державного кордону. Пункти пропуску на даному напрямку функціонують у штатному режимі. Пасажиропотік у пунктах пропуску не збільшився», – коментують прикордонники.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

Зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

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