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    Вторгнення Росії. Яка ситуація на кордоні України з Придністров’ям

    Прикордонники не фіксують загроз на кордоні з Молдовою - Вторгнення Росії. Яка ситуація на кордоні України з Придністров’ям
    Прикордонники не фіксують загроз на кордоні з Молдовою
    фото: vinnitsa.info

    Прикордонники розповіли, що відбувається на кордоні з Придністровським регіоном Молдови з боку Вінниччини

    Станом на 22 лютого, ситуація на рубежі до Придністров’я, з боку Вінниччини – контрольована та стабільна. Про це повідомили у Могилів-Подільському прикордонному загоні, інформує «Вінницяінфо».

    «Ситуація на державному кордоні з Придністровським регіоном Молдови в межах Вінницької області, а це близько 50 км, на сьогодні контрольована і стабільна. На постійній основі здійснюється відстеження обстановки на даній ділянці кордону. Будь-яких дії провокаційного характеру з боку суміжної сторони не фіксуються. На сьогодні в Могилів–Подільському прикордонному загоні достатньо технічних засобів, озброєння та техніки для виконання завдань з охорони державного кордону. Пункти пропуску на даному напрямку функціонують у штатному режимі. Пасажиропотік у пунктах пропуску не збільшився», – коментують прикордонники.

    Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

    Зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

    Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

    21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

    Раніше ЗМІ оприлюднили мапу із позначенням місць дислокації російських військ у Придністров’ї.

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    Теги: прикордонники Росія Молдова Вінниччина Придністров'я кордон озброєння
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    Вторгнення Росії. Яка ситуація на кордоні України з Придністров’ям