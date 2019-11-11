Бійка у суді на Печерську: поліція затримала п'ять осіб



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Поліція втрутилася у бійку між представниками релігійної організації представниками суду Фото: Макс Левін, LB.ua

Для припинення конфлікту поліцейські застосували сльозогінний газ

Внаслідок сутички у приміщенні Шостого апеляційного адміністративного суду в Києві правоохоронці доставили до управління поліції п’ять осіб.

Правоохоронці відбирають їх пояснення для встановлення всіх обставин інциденту. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як повідомлялося, сьогодні під час судового засідання у приміщенні суду сталася сутичка між представниками Української православної церкви Київського патріархату та працівниками суду. На місці працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

За попередньою інформацією, група осіб розбила скляні двері в будівлі суду та намагалася потрапити на засідання, у результаті чого сталася сутичка з представниками суду. Для припинення конфлікту працівники поліції застосували сльозогінний газ.

П’ятьох активних учасників події правоохоронці доставили до управління поліції, де встановлюють їхні анкетні дані та відбирають пояснення.

Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після перевірки буде надана правова оцінка діям учасників інциденту.

Нагадаємо, 4 вересня Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП, задовольнивши заяву адвокатів церкви. Тоді суд заборонив голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському ПЦУ (Православної церкви України) Іоанну здійснювати будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП, а також будь-які дії з ліквідації Релігійної організації «Київська патріархія УПЦ КП».

На понеділок, 11 листопада, було призначено апеляційний розгляд у цій справі. На ньому було прийнято рішення скасувати рішення ОАСК, яким ліквідаційній комісії було заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі розпоряджатися майном церкви.

Суд оголошував рішення під гучні крики прихильників Філарета.

Раніше УПЦ КП оголосила на 11 листопада мирну акацію протесту проти незаконних дій та судових рішень у спробі ліквідації церкви.