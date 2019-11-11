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    Бійка у суді на Печерську: поліція затримала п'ять осіб

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    Поліція втрутилася у бійку між представниками релігійної організації&nbsp; представниками суду - Бійка у суді на Печерську: поліція затримала п'ять осіб
    Поліція втрутилася у бійку між представниками релігійної організації  представниками суду
    Фото: Макс Левін, LB.ua

    Для припинення конфлікту поліцейські застосували сльозогінний газ

    Внаслідок сутички у приміщенні Шостого апеляційного адміністративного суду в Києві правоохоронці доставили до управління поліції п’ять осіб.

    Правоохоронці відбирають їх пояснення для встановлення всіх обставин інциденту. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як повідомлялося, сьогодні під час судового засідання у приміщенні суду сталася сутичка між представниками Української православної церкви Київського патріархату та працівниками суду. На місці працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

    За попередньою інформацією, група осіб розбила скляні двері в будівлі суду та намагалася потрапити на засідання, у результаті чого сталася сутичка з представниками суду. Для припинення конфлікту працівники поліції застосували сльозогінний газ.

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    Бійка у суді на Печерську: поліція затримала п'ять осіб
    Бійка у суді на Печерську: поліція затримала п'ять осіб
    Бійка у суді на Печерську: поліція затримала п'ять осіб
    Бійка у суді на Печерську: поліція затримала п'ять осіб
    Бійка у суді на Печерську: поліція затримала п'ять осіб
    Бійка у суді на Печерську: поліція затримала п'ять осіб
    Бійка у суді на Печерську: поліція затримала п'ять осіб
    Бійка у суді на Печерську: поліція затримала п'ять осіб

    П’ятьох активних учасників події правоохоронці доставили до управління поліції, де встановлюють їхні анкетні дані та відбирають пояснення. 

    Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після перевірки буде надана правова оцінка діям учасників інциденту.

    Нагадаємо, 4 вересня Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП, задовольнивши заяву адвокатів церкви. Тоді суд заборонив голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському ПЦУ (Православної церкви України) Іоанну здійснювати будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП, а також будь-які дії з ліквідації Релігійної організації «Київська патріархія УПЦ КП».

    На понеділок, 11 листопада, було призначено апеляційний розгляд у цій справі. На ньому було прийнято рішення скасувати рішення ОАСК, яким ліквідаційній комісії було заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі розпоряджатися майном церкви.

    Суд оголошував рішення під гучні крики прихильників Філарета.

    Раніше УПЦ КП оголосила на 11 листопада мирну акацію протесту проти незаконних дій та судових рішень у спробі ліквідації  церкви.

    Національна поліція України Філарет церква Київ суд
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