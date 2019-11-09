Патріарх Філарет скликає вірян на акцію протесту: оголошено місце, час та вимоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патріарх Філарет Фото: Станіслав Груздєв/Главком

Відбудеться мирна хода до Шостого апеляційного адміністративного суду, проти незаконних дій у спробі ліквідації Київського Патріархату

У понеділок, 11 листопада 2019 року, о 9:00 на Європейській площі м. Києва, біля готелю Дніпро, розпочнеться мирна акція протесту проти незаконних дій та судових рішень у спробі ліквідації Української Православної Церкви Київського Патріархату ходою до Шостого апеляційного адміністративного суду (вул. Московська, 8).

Запрошуємо вірян та всіх людей доброї волі, кому небайдужа доля Української Православної Церкви Київського Патріархату, взяти участь у молінні та мирній акції протесту проти свавілля суддів та чиновників Міністерства культури України.

Запрошуємо також представників ЗМІ взяти участь у даному заході.

Прес-служба Київської Патріархії.

ЗАЯВА

ПАТРІАРХА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄ РУСИ-УКРАЇНИ

ФІЛАРЕТА

1. 15 грудня 2018 р. на Об’єднавчому соборі, під головуванням представника Константинопольського Патріарха митрополита Еммануїла об’єдналися Українська Православна Церква Київського Патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква і два архієреї Української Православної Церкви Московського Патріархату (із десяти, які звернулися до Патріарха Варфоломія) і утворили нову Церкву – Православну Церкву України.

2. Так званий Помісний собор у Теплій Софії 15 грудня 2018 р. не створював ліквідаційної комісії УПЦ Київського Патріархату, тому ця Церква, згідно державних законів, юридично продовжувала існувати.

3. Після отримання Томосу про Автокефалію 6 січня 2019 р. ми побачили, що ПЦУ опинилась в залежності від Константинопольського Патріарха, і тому Патріарх Філарет скликав Помісний собор УПЦ Київського Патріархату із архиєреїв, духовенства і мирян, які відмовились від залежності Константинопольському Патріарху і 20 червня 2019 р. прийняв рішення про вихід зі складу ПЦУ.

4. Тому рішення Священного Синоду 29 липня 2019 р. про створення ліквідаційної комісії про припинення діяльності Київської Патріархії і УПЦ Київського Патріархату є незаконними, з одного боку, з іншого – запізнілим. Чому? Тому що новостворена Церква – ПЦУ, а точніше Синод цієї Церкви не має ні канонічного, ні юридичного права створювати ліквідаційну комісію тієї Церкви, яку вона не створювала. А запізнілим – по тій причині, що Помісний собор прийняв рішення про вихід 20 червня 2019 р., а ліквідаційна комісія була створена 29 липня 2019 р.

5. Міністерство культури України не мало законного права знімати з реєстрації Київську патріархію УПЦ Київського Патріархату, тому що Патріарх Філарет, як керівник цієї релігійної організації не звертався ні про зняття з реєстрації, ні про внесення змін до Статуту. Міністерство вчинило цей незаконний акт самочинно, всупереч закону про свободу релігії.

Тому, ми протестуємо проти незаконних дій Предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія і проти незаконного зняття з державної реєстрації Київської Патріархії УПЦ Київського Патріархату Міністерством культури України за часи правління Президента України Петра Порошенка.

М. КИЇВ,

08.11.2019 р.

ФІЛАРЕТ,

ПАТРІАРХ КИЇВСЬКИЙ

І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ

Нагадаємо, Патріарх Московський і Всієї Русі Кирило припиняє поминання Олександрійського патріарха.

Як повідомлялося, Предстоятель Православної Церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловив вдячність Патріарху Олександрійському і всієї Африки Феодору II, який вперше пом’янув його ім’я як Предстоятеля Православної Церкви України у Диптиху Православних Церков під час богослужіння.