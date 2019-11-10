Епіфаній освятив храм на столичних Осокорках, що будувався 10 років



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Епіфаній освятив храм на честь святого апостола Андрія Першозваного у м. Києві Фото: pomisna.info

Митрополит удостоїв настоятеля чергової священничої нагороди

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив у Києві храм на честь святого апостола Андрія Першозваного.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Православної церкви України.

«Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 9 листопада 2019 року звершив освячення храму на честь святого апостола Андрія Першозваного у м. Києві та очолив першу божественну літургію», – йдеться у повідомленні.

За літургією предстоятелю ПЦУ співслужили архієпископ Вишгородський Агапіт, благочинний Лівого берега столиці протоієрей Павло Основенко, настоятель храму протоієрей Володимир Штогрин та запрошене духовенство.

«Саме в храмі кожен має можливість отримати прощення гріхів від Бога, але для того, щоб отримати прощення від Господа, ми маємо прощати своїм ближнім», – наголосив предстоятель ПЦУ.

Митрополит удостоїв настоятеля чергової священничої нагороди – правом носіння митри. Владика Епіфаній також вручив меценатам та благодійникам храму церковні нагороди.

Як зазначається, цей храм громада Осокорків зводила понад 10 років, а хрести храму освятили ще у 2013 році.

Нагадаємо, Митрополит Епіфаній освятив відреставрований храм на Чернігівщині.

Як повідомлялося, Епіфаній заявив про «підтримку від одного з найдавніших Патріархатів».