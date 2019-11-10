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    Епіфаній освятив храм на столичних Осокорках, що будувався 10 років

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    <p>Епіфаній освятив храм на честь святого апостола Андрія Першозваного у м. Києві</p> - Епіфаній освятив храм на столичних Осокорках, що будувався 10 років

    Епіфаній освятив храм на честь святого апостола Андрія Першозваного у м. Києві

    Фото: pomisna.info

    Митрополит удостоїв настоятеля чергової священничої нагороди

    Митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив у Києві храм на честь святого апостола Андрія Першозваного.

    Про це повідомляє у Facebook пресслужба Православної церкви України.

    «Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 9 листопада 2019 року звершив освячення храму на честь святого апостола Андрія Першозваного у м. Києві та очолив першу божественну літургію», – йдеться у повідомленні.

    За літургією предстоятелю ПЦУ співслужили архієпископ Вишгородський Агапіт, благочинний Лівого берега столиці протоієрей Павло Основенко, настоятель храму протоієрей Володимир Штогрин та запрошене духовенство.

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    Епіфаній освятив храм на столичних Осокорках, що будувався 10 років
    Епіфаній освятив храм на столичних Осокорках, що будувався 10 років
    Епіфаній освятив храм на столичних Осокорках, що будувався 10 років
    Епіфаній освятив храм на столичних Осокорках, що будувався 10 років
    Епіфаній освятив храм на столичних Осокорках, що будувався 10 років
    Епіфаній освятив храм на столичних Осокорках, що будувався 10 років
    Епіфаній освятив храм на столичних Осокорках, що будувався 10 років
    Епіфаній освятив храм на столичних Осокорках, що будувався 10 років
    Епіфаній освятив храм на столичних Осокорках, що будувався 10 років
    Епіфаній освятив храм на столичних Осокорках, що будувався 10 років

    «Саме в храмі кожен має можливість отримати прощення гріхів від Бога, але для того, щоб отримати прощення від Господа, ми маємо прощати своїм ближнім», – наголосив предстоятель ПЦУ.

    Митрополит удостоїв настоятеля чергової священничої нагороди – правом носіння митри. Владика Епіфаній також вручив меценатам та благодійникам храму церковні нагороди.

    Як зазначається, цей храм громада Осокорків зводила понад 10 років, а хрести храму освятили ще у 2013 році.

    Нагадаємо, Митрополит Епіфаній освятив відреставрований храм на Чернігівщині.

    Як повідомлялося, Епіфаній заявив про «підтримку від одного з найдавніших Патріархатів».

    церква Київ громада Епіфаній
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