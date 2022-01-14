  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українську акторку Наталю Зозулю загримували до невпізнанності&nbsp; - Британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою (фото, відео)

    Українську акторку Наталю Зозулю загримували до невпізнанності 

    Фото: скріншот відео

    За всі знімальні процеси відповідала українська команда

    Британський гурт Muse випустив кліп на свій перший після кількарічної паузи сингл «Won’t Stand Down». Моторошне відео знімали у Києві, утім місце локації не розголошується, повідомляється на сторінці Megogo Live у Facebook.

    Головну героїню в кліпі зіграла українська акторка Наталія Зозуля, одягнена в маску з обличчям фронтмена гурту Метью Белламі. Зйомки кліпу проходили в грудні 2021 року.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою (фото, відео)
    Британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою (фото, відео)
    Британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою (фото, відео)
    Британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою (фото, відео)
    Британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою (фото, відео)
    Британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою (фото, відео)
    Британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою (фото, відео)
    Британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою (фото, відео)

    Виконавчі продюсери відео Альберт Зурашвілі та Даша Дерягіна зазначили, що за всі знімальні процеси відповідала українська команда. Зокрема, українська художниця Маргарита Шекель шукала натхнення в колекціях Prada та Balenciaga.


    Muse – британський рокгурт, який має нагороди «Ґреммі», NME Awards, MTV Europe Music Awards. У липні 2016 року музиканти виступили в Україні на фестивалі U-Park. Останній альбом гурту під назвою Simulation Theory вийшов у листопаді 2018 року.

    Нагадаємо, світовий бренд алкоголю знімав рекламу у Києві.

    Також відомий французький репер OrelSan знімав у Києві свій новий кліп.

    У серпні минулого року у столиці відбувалися зйомки художнього фільму «The Last Mercenary» за участю актора Жан-Клода Ван Дама виробництва компанії Netflix.

    Теги: Київ музика Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою (фото, відео)