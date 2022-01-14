Британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою (фото, відео)

За всі знімальні процеси відповідала українська команда

Британський гурт Muse випустив кліп на свій перший після кількарічної паузи сингл «Won’t Stand Down». Моторошне відео знімали у Києві, утім місце локації не розголошується, повідомляється на сторінці Megogo Live у Facebook.

Головну героїню в кліпі зіграла українська акторка Наталія Зозуля, одягнена в маску з обличчям фронтмена гурту Метью Белламі. Зйомки кліпу проходили в грудні 2021 року.

Виконавчі продюсери відео Альберт Зурашвілі та Даша Дерягіна зазначили, що за всі знімальні процеси відповідала українська команда. Зокрема, українська художниця Маргарита Шекель шукала натхнення в колекціях Prada та Balenciaga.





Muse – британський рокгурт, який має нагороди «Ґреммі», NME Awards, MTV Europe Music Awards. У липні 2016 року музиканти виступили в Україні на фестивалі U-Park. Останній альбом гурту під назвою Simulation Theory вийшов у листопаді 2018 року.

Нагадаємо, світовий бренд алкоголю знімав рекламу у Києві.

Також відомий французький репер OrelSan знімав у Києві свій новий кліп.

У серпні минулого року у столиці відбувалися зйомки художнього фільму «The Last Mercenary» за участю актора Жан-Клода Ван Дама виробництва компанії Netflix.