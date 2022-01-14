Британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою (фото, відео)
Українську акторку Наталю Зозулю загримували до невпізнанності
За всі знімальні процеси відповідала українська команда
Британський гурт Muse випустив кліп на свій перший після кількарічної паузи сингл «Won’t Stand Down». Моторошне відео знімали у Києві, утім місце локації не розголошується, повідомляється на сторінці Megogo Live у Facebook.
Головну героїню в кліпі зіграла українська акторка Наталія Зозуля, одягнена в маску з обличчям фронтмена гурту Метью Белламі. Зйомки кліпу проходили в грудні 2021 року.
Виконавчі продюсери відео Альберт Зурашвілі та Даша Дерягіна зазначили, що за всі знімальні процеси відповідала українська команда. Зокрема, українська художниця Маргарита Шекель шукала натхнення в колекціях Prada та Balenciaga.
Нагадаємо, світовий бренд алкоголю знімав рекламу у Києві.
Також відомий французький репер OrelSan знімав у Києві свій новий кліп.
У серпні минулого року у столиці відбувалися зйомки художнього фільму «The Last Mercenary» за участю актора Жан-Клода Ван Дама виробництва компанії Netflix.