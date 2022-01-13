Після новорічних свят із Києва вивезено 250 тонн склобою

За 12 днів було зібрано битого скла на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року

У Києві в період новорічних свят, з 31 грудня до 12 січня, зібрали у спеціальні контейнери та вивезли на переробку близько 250 кубометрів склобою або 250 тонн. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто в Києві, за рахунок збільшення кількості контейнерів та постійної роботи з мешканцями, зростає кількість відсортованих відходів, які поїхали на переробку, а не завезені на захоронення на полігоні. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, під час новорічних свят кількість відходів зростає, і міські перевізники коригують свої маршрути з урахуванням більших обсягів.

У столиці встановлено майже 4 тисячі різного типу контейнерів для роздільного збору відходів – для сухої фракції, окремо для скла, паперу, пластику, для небезпечних і медичних відходів тощо.

«За останні 2,5 роки в усіх районах Києва розмістили майже тисячу контейнерів‑дзвіночків: зеленого кольору – для скла, жовтого – для пластику і синього – для паперу. Контейнерів для скла у столиці 448 одиниць. Також відходи скла, склобій, скляні пляшки будь-яких кольорів та видів можна викидати в контейнери‑сітки для сухої фракції відходів, таких у місті встановлено понад 2500 одиниці. За останні 12 днів зібрали та вивезли на переробку майже 250 кубометрів склобою, це приблизно як 12 сміттєвозів. Динаміка порівняно з минулим роком дуже непогана, на 32% більше. Тобто навіть у свята кияни відповідально ставились до сортування і відносили скляну тару в потрібні контейнери», – зазначив Пантелеєв.

Він наголосив, що комунальне підприємство «Київкомунсервіс» працює за договором із переробним підприємством у Гостомелі, тому мешканці можуть бути впевнені, що відсортоване скло точно не поїде на полігони.

Як повідомлялося, у період святкових днів з 31 грудня до 2 січня комунальники вивезли близько 32 тис. куб. м відходів, а додатковий обсяг склав понад 4,1 тисячі кубометрів (більш як 800 тонн).