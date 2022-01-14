«Євробачення-2022»: оголошено дату нацвідбору на конкурс

Перелік фіналістів обіцяють оприлюднити до 24 січня

Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2022» відбудеться 12 лютого в оновленому форматі. Про це повідомляють організатори на сторінці конкурсу у соцмережах.

У прямому ефірі глядачі зможуть побачити лише фінал. Раніше транслювалися два півфінали.

Лонг-лист учасників буде опубліковано наступного тижня. Перелік фіналістів обіцяють оприлюднити до 24 січня.

Зазначимо, прийом заявок на нацвідбір із піснями тривалістю до трьох хвилин, оприлюдненими не пізніше, як 1 вересня 2021 року, стартував 14 грудня і завершився 10 січня. Подано 284 заявки.

Фінал «Євробачення-2022» за участю 41 країни відбудеться на арені Pala Olimpico в італійському Турині 14 травня. Півфінали - 10 та 12 травня.

Переможця нацвідбору визначать під час прямого ефіру на телеканалах мовника голосуванням журі та глядачів.

Раніше стали відомі імена учасників нацвідбору.

Зокрема, представляти Україну на «Євробаченні-2022» хочуть такі артисти:

Wellboy

Uliana Royce

hurtom

Gorim!

Cloudless

Аліна Паш

Michael Soul

Sowa

Тонка

Roxolana

Nazar YA

Софія Іванько

Софія Шанті

Laura Marti

Eria

Idxo

Також взяти участь у нацвідборі пропонували Анні Трінчер та Laud. Співачка відмовилася, а от виконавець ще не визначився.

Нагадаємо, пісня «Шум» потрапила у трійку найпопулярніших за всю історію «Євробачення».

Також український співак може виступити на конкурсі від Сан-Марино.