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    «Євробачення-2022»: оголошено дату нацвідбору на конкурс

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    Суспільний мовник отримав 284 заявки на нацвідбір &laquo;Єврбачення-2022&raquo; - «Євробачення-2022»: оголошено дату нацвідбору на конкурс
    Суспільний мовник отримав 284 заявки на нацвідбір «Єврбачення-2022»
    фото: facebook.com/suspilne.eurovision

    Перелік фіналістів обіцяють оприлюднити до 24 січня

    Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2022» відбудеться 12 лютого в оновленому форматі. Про це повідомляють організатори на сторінці конкурсу у соцмережах.

    У прямому ефірі глядачі зможуть побачити лише фінал. Раніше транслювалися два півфінали.

    Лонг-лист учасників буде опубліковано наступного тижня. Перелік фіналістів обіцяють оприлюднити до 24 січня.

    Зазначимо, прийом заявок на нацвідбір із піснями тривалістю до трьох хвилин, оприлюдненими не пізніше, як 1 вересня 2021 року, стартував 14 грудня і завершився 10 січня. Подано 284 заявки.

    Фінал «Євробачення-2022» за участю 41 країни відбудеться на арені Pala Olimpico в італійському Турині 14 травня. Півфінали - 10 та 12 травня.

    Переможця нацвідбору визначать під час прямого ефіру на телеканалах мовника голосуванням журі та глядачів.

    Раніше стали відомі імена учасників нацвідбору.

    Зокрема, представляти Україну на «Євробаченні-2022» хочуть такі артисти:

    • Wellboy
    • Uliana Royce
    • hurtom
    • Gorim!
    • Cloudless
    • Аліна Паш
    • Michael Soul
    • Sowa
    • Тонка
    • Roxolana
    • Nazar YA
    • Софія Іванько
    • Софія Шанті
    • Laura Marti
    • Eria
    • Idxo

    Також взяти участь у нацвідборі пропонували Анні Трінчер та Laud. Співачка відмовилася, а от виконавець ще не визначився.

    Нагадаємо, пісня «Шум» потрапила у трійку найпопулярніших за всю історію «Євробачення».

    Також український співак може виступити на конкурсі від Сан-Марино.

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    Теги: Євробачення музика конкурс Італія Україна пісня
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    «Євробачення-2022»: оголошено дату нацвідбору на конкурс