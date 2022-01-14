«Євробачення-2022»: оголошено дату нацвідбору на конкурс
Перелік фіналістів обіцяють оприлюднити до 24 січня
Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2022» відбудеться 12 лютого в оновленому форматі. Про це повідомляють організатори на сторінці конкурсу у соцмережах.
У прямому ефірі глядачі зможуть побачити лише фінал. Раніше транслювалися два півфінали.
Лонг-лист учасників буде опубліковано наступного тижня. Перелік фіналістів обіцяють оприлюднити до 24 січня.
Зазначимо, прийом заявок на нацвідбір із піснями тривалістю до трьох хвилин, оприлюдненими не пізніше, як 1 вересня 2021 року, стартував 14 грудня і завершився 10 січня. Подано 284 заявки.
Фінал «Євробачення-2022» за участю 41 країни відбудеться на арені Pala Olimpico в італійському Турині 14 травня. Півфінали - 10 та 12 травня.
Переможця нацвідбору визначать під час прямого ефіру на телеканалах мовника голосуванням журі та глядачів.
Раніше стали відомі імена учасників нацвідбору.
Зокрема, представляти Україну на «Євробаченні-2022» хочуть такі артисти:
- Wellboy
- Uliana Royce
- hurtom
- Gorim!
- Cloudless
- Аліна Паш
- Michael Soul
- Sowa
- Тонка
- Roxolana
- Nazar YA
- Софія Іванько
- Софія Шанті
- Laura Marti
- Eria
- Idxo
Також взяти участь у нацвідборі пропонували Анні Трінчер та Laud. Співачка відмовилася, а от виконавець ще не визначився.
Нагадаємо, пісня «Шум» потрапила у трійку найпопулярніших за всю історію «Євробачення».
Також український співак може виступити на конкурсі від Сан-Марино.
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