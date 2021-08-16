  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Будівництво розв’язки на трасі Київ–Чоп. Дорожники показали, що вже зроблено (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підрядник завершив роботи з влаштування арматурного каркасу розв'язки і забетонував частину секцій - Будівництво розв’язки на трасі Київ–Чоп. Дорожники показали, що вже зроблено (фото)
    Підрядник завершив роботи з влаштування арматурного каркасу розв'язки і забетонував частину секцій
    Фото: Служба автомобільних доріг у Київській області

    Поблизу столиці на трасах М-05 Київ–Одеса та М-6 Київ–Чоп зводяться три розв'язки

    На автомобільній дорозі М-06 Київ–Чоп тривають роботи з будівництва транспортної розв'язки на ділянці дороги поблизу Стоянки (км 21+767).

    Наразі підрядник завершив роботи з влаштування арматурного каркасу на прогновій будові естакади №2 секція №1 та забетонував її, використавши 585 куб. м бетону. Про це повідомляєСлужба автомобільних доріг у Київській області.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Будівництво розв’язки на трасі Київ–Чоп. Дорожники показали, що вже зроблено (фото)
    Будівництво розв’язки на трасі Київ–Чоп. Дорожники показали, що вже зроблено (фото)
    Будівництво розв’язки на трасі Київ–Чоп. Дорожники показали, що вже зроблено (фото)
    Будівництво розв’язки на трасі Київ–Чоп. Дорожники показали, що вже зроблено (фото)
    Будівництво розв’язки на трасі Київ–Чоп. Дорожники показали, що вже зроблено (фото)
    Будівництво розв’язки на трасі Київ–Чоп. Дорожники показали, що вже зроблено (фото)

    Нагадаємо, поблизу столиці на трасах М-05 Київ–Одеса та М-6 Київ–Чоп будують три розв'язки:

    • M-05 Київ–Одеса км 15+390 ( Чабани ) та км 21+847 (Віта Поштова);
    • M-06 Київ–Чоп км 21+767 (Стоянка).

    Розв’язки забезпечать безпечний розподіл транспортних потоків та покращать безпеку руху в місцях концентрації транспорту поблизу Києва.

    Розв'язки зводяться в рамках реалізації Проєкту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» за рахунок коштів позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

    Підрядна організація: «Evrascon» (Азербайджанська Республіка).

    Технічний нагляд: Kocks Consult GmbH (Німеччина).

    Теги: Київ дороги будівництво Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Будівництво розв’язки на трасі Київ–Чоп. Дорожники показали, що вже зроблено (фото)