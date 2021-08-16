Будівництво розв’язки на трасі Київ–Чоп. Дорожники показали, що вже зроблено (фото)

Підрядник завершив роботи з влаштування арматурного каркасу розв'язки і забетонував частину секцій

Поблизу столиці на трасах М-05 Київ–Одеса та М-6 Київ–Чоп зводяться три розв'язки

На автомобільній дорозі М-06 Київ–Чоп тривають роботи з будівництва транспортної розв'язки на ділянці дороги поблизу Стоянки (км 21+767).

Наразі підрядник завершив роботи з влаштування арматурного каркасу на прогновій будові естакади №2 секція №1 та забетонував її, використавши 585 куб. м бетону. Про це повідомляєСлужба автомобільних доріг у Київській області.

Нагадаємо, поблизу столиці на трасах М-05 Київ–Одеса та М-6 Київ–Чоп будують три розв'язки:

M-05 Київ–Одеса км 15+390 ( Чабани ) та км 21+847 (Віта Поштова);

M-06 Київ–Чоп км 21+767 (Стоянка).

Розв’язки забезпечать безпечний розподіл транспортних потоків та покращать безпеку руху в місцях концентрації транспорту поблизу Києва.

Розв'язки зводяться в рамках реалізації Проєкту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» за рахунок коштів позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Підрядна організація: «Evrascon» (Азербайджанська Республіка).

Технічний нагляд: Kocks Consult GmbH (Німеччина).