Трасу Київ–Чоп перекрито на три дні

Буде частково закрита смуга для руху автотранспорту у напрямку Львова

На дорозі М-06 Київ–Чоп поблизу Стоянки (км 21+767) зводиться транспортна розв'язка. На даному етапі будівництва підрядник розпочинає бетонування прогонової будови. У зв'язку з цим з 11-13 серпня буде частково закрита смуга для руху автотранспорту у напрямку м. Львів. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

На якому етапі будівництво розв’язки

Наразі завершено роботи з влаштування тимчасових стійок, опалубки. Також влаштовано арматурний каркас на прогоновій будові естакади №2. Наступний етап – бетонування.

Кран, бетононасос та бетонозмішувач - вся ця важка будівельна техніка буде розміщена на проїзній частині для проведення будівельних робіт.

Де і на який період буде перекрито рух

М-06 иїв–Чоп – км 21+767 (Стоянка) – правий проїзд у напрямку Львова буде закрито на період 11 (з 6:00) до 13 серпня (17:00).

Рух в обох напрямках буде здійснюватись по лівому проїзду.

На період обмеження руху, підрядником будуть встановлені попереджувальні тимчасові знаки, згідно погодженої схеми ОДР.

Місце будівництва подивитися на мапі: https://bit.ly/3bkAh0z.

Дорожники радять водіям та перевізникам врахувати дану інформацію та перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, на підходах до Києва, на трасах Київ–Одеса та Київ–Чоп зводяться три розв'язки, що забезпечать безпечний розподіл транспортних потоків та покращать безпеку руху в місцях концентрації транспорту поблизу столиці.

M-05 Київ–Одеса км 15+390 ( Чабани ) та км 21+847 (Віта Поштова);

M-06 Київ–Чоп км 21+767 (Стоянка).

Розв'язки будують в рамках реалізації Проєкту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» за рахунок коштів позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Підрядна організація: Euro-Asian Construction Corporation «Evrascon» (Азербайджанська Республіка)