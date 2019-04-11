У Києві за кошти ЄБРР відремонтують міст Метро, оновлять розв’язку і закуплять трамваї



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Київрада підтримала рішення про залучення коштів ЄБРР до інфраструктурних проектів

Київрада підтримала залучення 60 млн євро ЄБРР для капітального ремонту мосту Метро через Дніпро

Сьогодні, 11 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає оновлення трамвайного парку столиці.

Наразі зношеність трамвайного парку Києва становить 89%. Нормативний строк використання трамвайних вагонів складає 15 років, а фактично, більшість з них експлуатуються удвічі довше. Тому надважливо придбати нові трамвайні вагони.

Саме з цією метою місто розглядає можливість, аби КП «Київпастранс» взяло участь у проекті модернізації міського транспорту Києва шляхом залучення коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Міжнародна фінансова інституція може профінансувати 60 млн євро. За ці кошти можна буде придбати 40 сучасних модульних трамвайних вагонів довжиною 30-34 метри. Сучасні трамвайні вагони з низьким рівнем підлоги, які планується закупити, забезпечують європейські вимоги до якості пасажирських перевезень. Зокрема гарантують зручність посадки й висадки пасажирів, вони пристосовані для обслуговування пасажирів з особливими потребами», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Також у нових вагонах є можливість енергозбереження до 40% у порівнянні з існуючим старим рухомим складом.

Нагадаємо, протяжність трамвайних колій у Києві становить більш ніж 230 км. Щоденно на лінію виходить понад 300 трамвайних вагонів КП «Київпастранс». Минулого року послугами комунального підприємства скористалися 389,9 млн пасажирів.

Також КП «Київпастранс» за кошти ЄБРР має модернізувати розв’язку на Контрактовій площі. На це міжнародна фінансова інституція готова виділити до 10 млн євро. Відтак, місто має намір оновити асфальтове покриття на Контрактовій, реконструювати трамвайні колії та здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення безпеки усіх учасників дорожнього руху. Також у планах облаштування велосипедної доріжки.

Окрім того, Київрада підтримала залучення 60 млн євро Європейського банку реконструкції та розвитку для капітального ремонту мосту Метро через Дніпро. КП «Київавтодор» планує розпочати ремонтні роботи у квітні 2020 року.

Як повідомлялося, нещодавно було підписано Меморандум про порозуміння між Київською міською державною адміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо програми ЄБРР «Зелені міста». Цей документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в столиці. Зокрема, оновити парк КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» новими автобусами, тролейбусами та вагонами метро. А також допоможе здійснити комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа», капітальний ремонт мосту Метро.

Столиця має намір придбати до 50 новеньких вагонів метро на загальну суму до 50 мільйонів євро.