Кличко показав, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мосту (відео)



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Влада планує до кінця наступного року відкрити автомобільне сполучення між лівим і правим берегом через Подільсько-Воскресенський міст

Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу перебуває в активній стадії. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Він записав коротке відео біля Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

«Сьогодні на мосту демонтують крайні опори, встановлюють балки автопроїзду, бурять сваї в районі озера Русанівське, а також встановлюють бар‘єрне огородження і облаштовують тротуари», - повідомив мер.

Із осені минулого року будівельникам вдалося встановити заплановані 19 в’язів мосту - з випередженням запланованого терміну робіт.

Сьогодні фахівці замикають стики арки та облаштовують лівоповоротний з`їзд, здійснюють влаштування дорожнього покриття на з`їзді на острів Рибальський.

«Є міст, на відкриття якого багато років чекають мешканці Троєщини, - зазначив мер. - Подільсько-Воскресенський міст вже багато років стоїть в такому вигляді. Рік тому ми активно почали вкладати гроші в його добудову. Зараз вже демонтуємо іржаві конструкції і вже влітку цей міст буде виглядати зовсім по-іншому».

За словами Кличка, міська влада робить все, аби до кінця наступного року відкрити автомобільне сполучення між лівим і правим берегом через Подільсько-Воскресенський міст і перейти до наступного етапу – будівництва метро на Троєщину.

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