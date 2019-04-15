Рештки Шулявського мосту вивозять вантажівками (фото)



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Вивезення частин Шулявського шляхопроводу Фото: Сергей Борисович, Facebook

Демонтаж Шулявського шляхопроводу наближається до завершення

На столичних дорогах мешканці Києва почали фіксувати вантажівки з рештками Шулявського шляхопроводу. Про це повідомляється на сторінці групи «Транспорт Києва» у Facebook.

Містяни пропонують, зокрема, розбирати демонтовані частини на сувеніри.

Один із користувачів соцмережі повідомив, що рештки шляхопроводу звозят на територію будівництва на вул. Народного ополчення.

Нагадаємо, розпочався демонтаж прогонової будови Шулявського шляхопроводу у Києві.

У зв'язку з цим з 13 до 20 квітня частково обмежено рух транспорту через проспект Перемоги.

13-15 обмежено рух в напрямку центру, 16-19 квітня – планується часткове обмеження руху в напрямку області, а вночі на 16, 17, 18, 19 та 20 квітня – обмеження руху з 23:00 до 06:00 наступного дня.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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