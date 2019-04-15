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    Рештки Шулявського мосту вивозять вантажівками (фото)

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    Вивезення частин Шулявського шляхопроводу - Рештки Шулявського мосту вивозять вантажівками (фото)
    Вивезення частин Шулявського шляхопроводу
    Фото: Сергей Борисович, Facebook

    Демонтаж Шулявського шляхопроводу наближається до завершення

    На столичних дорогах мешканці Києва почали фіксувати вантажівки з рештками Шулявського шляхопроводу. Про це повідомляється на сторінці групи «Транспорт Києва» у Facebook.

    Містяни пропонують, зокрема, розбирати демонтовані частини на сувеніри.

    Один із користувачів соцмережі повідомив, що рештки шляхопроводу звозят на територію будівництва на вул. Народного ополчення.

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    Рештки Шулявського мосту вивозять вантажівками (фото)
    Рештки Шулявського мосту вивозять вантажівками (фото)
    Рештки Шулявського мосту вивозять вантажівками (фото)
    Фото: Вова Теплый, Facebook

    Нагадаємо, розпочався демонтаж прогонової будови Шулявського шляхопроводу у Києві. 

    У зв'язку з цим з 13 до 20 квітня частково обмежено рух транспорту через проспект Перемоги.

    13-15 обмежено рух в напрямку центру, 16-19 квітня – планується часткове обмеження руху в напрямку області, а вночі на 16, 17, 18, 19 та 20 квітня – обмеження руху з 23:00 до 06:00 наступного дня.

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби»

    20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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