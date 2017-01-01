Бурульки падають на голови киян

Загроза з днями лише зростатиме

Дванадцятеро людей постраждали за два дні від падіння бурульок у столиці, серед них є маленька дитина. Через регулярні перепади температур крижані брили падають із дахів просто на голови перехожим, а відповідальні особи традиційно перегороджують тротуари і чекають, поки все розстане. Крижані гірлянди виглядають красиво і моторошно водночас, а



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Фото: Главком Попередження про падіння снігу та буруль у центрі Києва

Загроза з днями лише зростатиме

Дванадцятеро людей постраждали за два дні від падіння бурульок у столиці, серед них є маленька дитина. Через регулярні перепади температур крижані брили падають із дахів просто на голови перехожим, а відповідальні особи традиційно перегороджують тротуари і чекають, поки все розстане.

Крижані гірлянди виглядають красиво і моторошно водночас, а також стають щодень більшими. Люди біля під’їздів, над якими нависають такі брили, пересуваються перебіжками. Жителі будинків у спальних районах столиці нарікають, що комунальники спромоглися лише подекуди натягнути огороджувальні стрічки – і то не вельми дбаючи про альтернативні шляхи для пішоходів.

«Розум у людей є? Узяли, перегородили – а далі що?», - обурюються кияни, котрі рухаються тротуарами, попри заборонені сигнали.

Найбільше людей дратує, що ніхто небезпечні бурульки не збиває. Деякі пенсіонери через загрозу взагалі опинилися в пастці у власних квартирах, бо бояться виходити надвір.

За законом, збивати бурульки з даху мають власники будинків, причому робити це вони зобов’язані у найкоротші терміни. Так твердять у департаменті благоустрою і погрожують винуватцями штрафами – приватним особами від 340 до 1360 гривень, а юридичним особам і посадовцям від 850 до 1700 гривень.

«Те, що вони поставлять там, огородять будинки та будуть чекати до весни, то таке не проходить – вони повинні максимально швидко їх звідти забирати», - попередили у благоустрої.

Відзавтра, за прогнозами синоптиків, у столиці потеплішає, тому крижана небезпека над головами зростатиме.

На початку року в Києві за неприбирання підзвітної території під час снігопадів було складено майже півтисячі протоколів за адміністративне порушення. Про це заявив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природнього середовища КМДА Андрій Фіщук.

«Протягом першої половини січня інспектори благоустрою, в тому числі й районного рівня, винесли 4,5 тисячі приписів на усунення порушень, тобто з вимогами розчистити ключові підходи до об'єктів соціальної сфери», – сказав він.





Джерело: ТСН