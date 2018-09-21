Центр Києва перекриють на три дні



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Передбачено заборону руху всіх видів транспорту вулицею Хрещатик

У неділю на Хрещатику відбудеться Всеукраїнське свято подяки

У неділю, 23 вересня, на Хрещатику відбудеться Всеукраїнське свято подяки. У зв’язку із цією подією розпорядженням КМДА передбачено обмеження руху транспорту.

Зокрема, під час підготовки та проведення заходу, з 21:00 21 вересня до 06:00 24 вересня передбачено заборону руху всіх видів транспорту вулицею Хрещатик (від перетину з вул. Богдана Хмельницького до перетину з Алеєю Героїв Небесної Сотні).

Також із 06:00 до 24:00 23 вересня діятиме обмеження руху транспорту двома крайніми правими смугами руху вулиці Хрещатик на ділянці від Бессарабської площі до вулиці Богдана Хмельницького в напрямку руху до Європейської площі для зупинки транспортних засобів із метою заїзду учасників заходу з обмеженою мобільністю.

Окрім того, на час проведення заходу змінять роботу маршрути наземного пасажирського транспорту, які курсують вказаними ділянками. Зокрема, під час перекриття руху транспорту на вул. Хрещатик (на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до Алеї Героїв Небесної Сотні) з 21:00 21 вересня рух автобусів №№ 24, 114 буде організовано за маршрутом вихідного дня.

Крім того, 23 вересня під час Всеукраїнського мотопробігу в рамках проведення заходу від площі Перемоги до вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка вулицею Володимирською до вулиці Прорізної) передбачено тимчасові призупинення руху тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17 та автобусів маршрутів №№ 24, 114, 118.

Нагадаємо, 2 вересня у Києві обмежили рух на деяких вулицях через проведення велозмагання «Київська сотка».

Також 9 вересня, у День фізичної культури та спорту, у Києві відбулися бігові змагання «Intersport Ukraine Run 2018», на час проведення яких було перекрито вулиці у центрі міста.