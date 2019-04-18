СБУ затримала в Одесі чотирьох «мінерів»



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Один із затриманих псевдомінерів Фото: СБУ

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років

Служба безпеки України затримала чотирьох жителів Одеси за неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 259 Кримінального кодексу України, оголошено жителю обласного центру, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, повідомив про нібито мінування автовокзалу», - йдеться в повідомленні.

Ще одного п'яного чоловіка правоохоронці затримали після фейкових погроз підірвати багатоквартирний будинок у центрі обласного центру.

Третій «мінер», за даними СБУ, скористався телефоном знайомої і повідомив про «замінування» однієї з церков Одеси.

Четвертий зловмисник з хуліганських спонукань тричі телефонував з таксофона в поліцію з погрозами підірвати два місцевих виші та один з міських парків.

Зазначається, що після ретельного обстеження зазначених об'єктів та прилеглої до них території вибухових пристроїв та речовин правоохоронці не виявили. Наразі за всіма фактами порушено кримінальні провадження. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Крім того, «телефонним терористам» доведеться компенсувати витрати державних і комерційних установ, які зазнали збитків від їхніх протиправних дій.

Як повідомлялося, у ніч на 16 квітня в Києві «замінували» будівлю «Укртелефільму», яка розташоване на вулиці Туманяна, 15. Співробітники поліції евакуювали близько 50 осіб, які займалися зйомками реклами.