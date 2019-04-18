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    В Одесі «замінували» міжнародний аеропорт та центральний вокзал

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    На час перевірки з аеропорту та автовокзалу були евакуйовані майже 600 людей - В Одесі «замінували» міжнародний аеропорт та центральний вокзал
    На час перевірки з аеропорту та автовокзалу були евакуйовані майже 600 людей

    Під час обстеження аеропорту та автовокзалу поліція і рятувальники ДСНС вибухівки не знайшли

    В Одесі 18 квітня на е-адресу міжнародного аеропорту надійшло повідомлення про замінування. Після аеропорту «замінували» автовокзал. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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    Зазначається, що поліція на місце події направила фахівців вибухотехнічної служби, кінологів та слідчо-оперативну.

    Під час обстеження «Міжнародного аеропорту Одеса» та прилеглої території вибухових пристроїв та речовин не виявлено.

    На час перевірки з аеропорту та автовокзалу були евакуйовані майже 600 людей.

    Водночас станом на 10:40 перевірили і центральний автовокзал Одеси.

    «Будівлю автовокзалу та прилеглу територію перевірено. Вибухових пристроїв та речовин виявлено не було. Під час перевірки з будівлі було евакуйовано 120 співробітників та пасажирів автовокзалу. Роботу центрального автовокзалу міста Одеси поновлено», - додали у поліції.

     

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