В Одесі «замінували» міжнародний аеропорт та центральний вокзал



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На час перевірки з аеропорту та автовокзалу були евакуйовані майже 600 людей

Під час обстеження аеропорту та автовокзалу поліція і рятувальники ДСНС вибухівки не знайшли

В Одесі 18 квітня на е-адресу міжнародного аеропорту надійшло повідомлення про замінування. Після аеропорту «замінували» автовокзал. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Зазначається, що поліція на місце події направила фахівців вибухотехнічної служби, кінологів та слідчо-оперативну.

Під час обстеження «Міжнародного аеропорту Одеса» та прилеглої території вибухових пристроїв та речовин не виявлено.

На час перевірки з аеропорту та автовокзалу були евакуйовані майже 600 людей.

Водночас станом на 10:40 перевірили і центральний автовокзал Одеси.

«Будівлю автовокзалу та прилеглу територію перевірено. Вибухових пристроїв та речовин виявлено не було. Під час перевірки з будівлі було евакуйовано 120 співробітників та пасажирів автовокзалу. Роботу центрального автовокзалу міста Одеси поновлено», - додали у поліції.