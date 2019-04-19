Дзвінок про замінування «Суспільного» був із Росії - попередні дані СБУ



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Теледебати на «Суспільному»

Піар-директор «Суспільного» мовника Вікторія Сидоренко повідомила, що підтвердження загрози через можливе замінування наразі немає

Анонімний дзвінок про людину, яка може здійснити терористичний акт у студії Суспільного, де проходять національні дебати за участю кандидата у Президенти, чинного глави держави Петра Порошенка, був, за попередніми даними, з території РФ. Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, пише «Укрінформ».

«Це був анонім, аналогічний, що й повідомлення про мінування "Олімпійського" - попередньо з території РФ», - сказала вона.

Згодом піар-директор «Суспільного» мовника Вікторія Сидоренко повідомила, що підтвердження загрози через можливе замінування наразі немає.

Як повідомлялось, модератор теледебатів на «Суспільному» Мирослава Барчук попопередила, що у залі є людина, яка може здійснити теракт.

Вже завершилася зустріч кандидатів на НСК «Олімпійський».

О 21:00 почалися дебати на «Супільному».

Як повідомила телеведуча, Володимир Зеленський не прийшов на національні дебати.

Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).