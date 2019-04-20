У центрі Одеси евакуйовують людей з торгового центру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники та поліцейські проводять евакуацію відвідувачів і працівників

За даними поліції, на другому поверсі торговельного центру на вулиці Черняховського спостерігається сильне задимлення

В Одесі в Приморському районі міста правоохоронці проводять евакуацію людей з торговельного центру 12-типоверхового будинку через пожежу. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

За даними поліції, на другому поверсі торговельного центру на вулиці Черняховського спостерігається сильне задимлення.

Як повідомляють очевидці, пожежа розпочалася на нижніх поверхах будівлі і дуже швидко поширилась вгору. Наразі вогонь дійшов до 12-го поверху. Причина пожежі встановлюється.

«За непідтвердженою поки інформацією, на фасаді будинку загорівся кондиціонер, і від нього вогонь швидко поширився вгору», - йдеться у повідомлення.

Рятувальники та поліцейські проводять евакуацію відвідувачів і працівників.

Як повідомлялося раніше, через «замінування» зі столичного вузу евакуйовували близько 3000 осіб.

Наадаємо, 19 квітня у студію телеканала «Суспільний», де проходили дебати кандидата у президенти і чинного президента Петра Порошенка, надійшов анонімний дзвінок про «замінуванняя». За попередніми даними СБУ, дзвінок був із Росії.

Також 18 квітня у Дніпрі «мінували» ряд державних установ.