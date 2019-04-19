У Києві «замінували» Інститут міжнародних відносин



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Інформація про замінування вишу не підтвердилася

Сьогодні, 19 квітня, до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про замінування одного із столичних вишів столиці, розташованого на вулиці Юрія Іллєнка.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та екіпажі патрульних. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці провели евакуацію близько 3-х тисяч осіб та ретельну перевірку будівлі і прилеглої до неї території. Після обстеження небезпечних речовин та предметів не виявлено.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють особу, які здійснила неправдиве повідомлення.

Зазначимо, що на вул. Юрія Іллєнка знаходиться Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомлялося, у ніч на 16 квітня в Києві «замінували» будівлю «Укртелефільму», яка розташоване на вулиці Туманяна, 15. Співробітники поліції евакуювали близько 50 осіб, які займалися зйомками реклами.