З головної ялинки в Києві зняли «чаклунський» капелюх

Організатори обіцяють, що у переддень Святого Миколая капелюх змінить зірка

Раніше рада євангельських протестантських церков України звернулася до міського голови Віталія Кличка з проханням зняти капелюха з ялинки на Софійській площі, мовляв, він «сприймається саме як відьмацький атрибут». Також ялинку розкритикували в ПЦУ. Прессекретар ПЦУ Іван Сидор розкритикував капелюх на ялинці на Софійській площі в Києві, заявивши, що «потрібно мати «здоровий глузд».

Капелюх, встановлений на ялинці на Софійській площі у Києві, мав символізувати казку і був орієнтований на дітей.

Цього року штучну ялинку заввишки в 31 метр прикрасили понад 1500 іграшок та понад 10 кілометрами гірлянди. На ялинці замість капелюха буде встановлена зірка. Тематика цьогорічного свята «Казковий ліс», а прикрашають її – шишки, жолуді, білочки, грибочки та гірлянди.

Організатори уточнили, що капелюх буде замінено зіркою на весь час, і заміни її на капелюх вже не буде.

Як повідомлялося, 10 грудня ялинка на Софійській площі отримала святкове вбрання (фото). Верхівку ялинки у вигляді капелюха встановили ще минулого тижня, з того часу у суспільстві відбуваються бурхливі обговорення цієї прикраси

Напередодні протестантські церкви звернулися до Кличка через появу «відьмацького капелюха» на головній ялинці України.