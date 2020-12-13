З головної ялинки в Києві зняли «чаклунський» капелюх
Організатори обіцяють, що у переддень Святого Миколая капелюх змінить зірка
Раніше рада євангельських протестантських церков України звернулася до міського голови Віталія Кличка з проханням зняти капелюха з ялинки на Софійській площі, мовляв, він «сприймається саме як відьмацький атрибут». Також ялинку розкритикували в ПЦУ. Прессекретар ПЦУ Іван Сидор розкритикував капелюх на ялинці на Софійській площі в Києві, заявивши, що «потрібно мати «здоровий глузд».
Капелюх, встановлений на ялинці на Софійській площі у Києві, мав символізувати казку і був орієнтований на дітей.
Організатори уточнили, що капелюх буде замінено зіркою на весь час, і заміни її на капелюх вже не буде.
Як повідомлялося, 10 грудня ялинка на Софійській площі отримала святкове вбрання (фото). Верхівку ялинки у вигляді капелюха встановили ще минулого тижня, з того часу у суспільстві відбуваються бурхливі обговорення цієї прикраси
Напередодні протестантські церкви звернулися до Кличка через появу «відьмацького капелюха» на головній ялинці України.