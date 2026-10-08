Частина Києва залишилася без води через повторне знеструмлення «Київводоканалу»

Тиск у мережі стабілізують після відновлення електроживлення водопровідних об’єктів

У Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці знижено тиск у водопровідній мережі, а в окремих будинках можливе тимчасове припинення водопостачання. Про це повідомили у ПрАТ «АК «Київводоканал», інформує «Главком».

Як зазначають у компанії, перебої в роботі системи виникли через повторне знеструмлення окремих водопровідних об’єктів столиці.

«Тиск у мережі стабілізують після відновлення електроживлення водопровідних об’єктів. Фахівці «Київводоканалу» контролюють ситуацію та вживають усіх необхідних заходів для відновлення стабільного водопостачання», – наголосили в комунальній службі.

Точних термінів повного відновлення водопостачання наразі не названо. Подача води має стабілізуватися після нормалізації електропостачання відповідних об'єктів міської водопровідної мережі.

У «Київводоканалі» не уточнили, скільки саме житлових будинків зіткнулися зі зниженням тиску та де водопостачання могло повністю припинитися.

Нагадаємо, у правобережній частині Києва вранці 8 жовтня виникли проблеми з водопостачанням через зниження напруги в електромережі. У низці районів столиці впав тиск води, а в окремих житлових будинках можливе її тимчасове відключення. За інформацією комунального підприємства, причиною перебоїв стало зниження напруги в електромережі, що вплинуло на електропостачання окремих водопровідних об'єктів міста.

Через нестабільне електроживлення обладнання, яке забезпечує подачу води споживачам, не може працювати у звичайному режимі. Унаслідок цього в правобережній частині столиці зафіксовано зниження тиску у водопровідній мережі. Зокрема, проблеми з водопостачанням спостерігаються в чотирьох районах Києва: Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському. У Київводоканалі попередили, що в деяких житлових будинках цих районів можливе тимчасове повне припинення водопостачання.

Станом на 10:57 енергоживлення водопровідних об'єктів відновили, тиск у мережі почав стабілізуватися.