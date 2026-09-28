«Як 11 вересня у Нью-Йорку»: шокуючі кадри порятунку людей із охопленої вогнем Академії наук

Чоловік вийшов на карниз, рятуючись від вогню та їдкого диму

Фото безпорадних людей у вікнах палаючої будівлі викликали хвилю обурення та болю в українському суспільстві

У мережі з'явилися моторошні кадри з місця влучання російського дрона у будівлю Національної академії наук України в центрі Києва. На фото та відео видно, як працівники установи намагаються врятуватися від вогню та їдкого диму, стоячи на підвіконнях вибитих вікон і благаючи про допомогу. Про це повідомляє «Главком».

Трагедія та кадри безпорадних людей у вікнах палаючої будівлі викликали хвилю обурення та болю в українському суспільстві.

Охоплена вогнем будівля Національної академії наук України фото: КОВА

Українська кінорежисерка Ірина Цілик прокоментувала відео порятунку:

«Російський дрон влетів у будівлю Національної академії наук України, це в центрі Києва. Люди намагаються врятуватися, вилазячи з вікон, щоб не згоріти. Пишуть, що вже відомо про одну загиблу жінку. Я не знаю, як це коментувати. Останні дні просто нестерпні», – написала вона.

Допис Ірини Цілик скриншот

Блогерка Олена Монова порівняла цей російський злочин із найбільшим терактом XXI століття:

«Оці кадри – це майже точна копія кадрів від 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Теракт, люди у вікнах, позаду вогонь. Тоді на диби встав увесь світ. А зараз світ дивиться, як нас роками вбивають. Мовчки», – зазначила вона.

Допис Олени Монової скриншот

Журналіст і блогер Денис Казанський наголосив на черговому прояві цинізму російських окупантів:

«Люди, які постійно ведуть розмови про «денацифікацію», спалюють живцем людей у центрі Києва. Спалюють Академію наук», – підкреслив Казанський.

Допис Дениса Казанського скриншот

Наразі на місці трагедії продовжують працювати підрозділи ДСНС, гасячи пожежу та деблокуючи людей. Офіційна інформація щодо кількості загиблих та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. Наразі у приміщенні залишаються люди.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.