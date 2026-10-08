Перебої з водопостачанням у Києві: живлення об'єктів відновлено, тиск стабілізується

Чотири райони Києва зіткнулися з проблемами водопостачання

Проблеми з електроживленням водопровідних об'єктів призвели до зниження тиску води одразу в чотирьох районах столиці

У правобережній частині Києва вранці 8 жовтня виникли проблеми з водопостачанням через зниження напруги в електромережі. У низці районів столиці впав тиск води, а в окремих житлових будинках можливе її тимчасове відключення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київводоканал.

За інформацією комунального підприємства, причиною перебоїв стало зниження напруги в електромережі, що вплинуло на електропостачання окремих водопровідних об'єктів міста.

Через нестабільне електроживлення обладнання, яке забезпечує подачу води споживачам, не може працювати у звичайному режимі. Унаслідок цього в правобережній частині столиці зафіксовано зниження тиску у водопровідній мережі.

Зокрема, проблеми з водопостачанням спостерігаються в чотирьох районах Києва:

Святошинському;

Солом'янському;

Шевченківському;

Голосіївському.

У Київводоканалі попередили, що в деяких житлових будинках цих районів можливе тимчасове повне припинення водопостачання.

Водночас комунальники наголошують, що стабільна подача води залежить від відновлення належного електроживлення водопровідних об'єктів.

«Стабільне водопостачання буде відновлено після нормалізації електроживлення водопровідних об'єктів», – повідомили у Київводоканалі.

Оновлено об 11:00

Станом на 10:57 енергоживлення водопровідних об'єктів відновлено. Тиск у мережі стабілізується. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Наразі фахівці підприємства спільно з енергетиками працюють над усуненням проблеми. Вони вживають необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання в постраждалих районах.

У комунальному підприємстві також перепросили киян за тимчасові незручності та подякували за розуміння.

Точних термінів повного відновлення водопостачання наразі не названо. Подача води має стабілізуватися після нормалізації електропостачання відповідних об'єктів міської водопровідної мережі.

У Київводоканалі не уточнили, скільки саме житлових будинків зіткнулися зі зниженням тиску та де водопостачання могло повністю припинитися.

Нагадаємо, що у Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалено за командою НЕК «Укренерго».