Збій на «зеленій» гілці метро у Києві: станції переповнені пасажирами (відео)

Частина поїздів наразі прямує за скороченим маршрутом – від станції «Червоний Хутір» до станції «Осокорки»

Уранці на Сирецько-Печерській («зеленій») лінії київського метрополітену виникли технічні проблеми, через які змінився графік та маршрути руху поїздів. Про це повідомляють пасажири метро, інформує «Главком» із посиланням на 5 канал.

Зазначається, що частина поїздів наразі прямує за скороченим маршрутом – від станції «Червоний Хутір» до станції «Осокорки».

Через це ті потяги, які продовжують рух у напрямку правого берега, надходять суттєво переповненими. На платформі станції «Осокорки» вже утворилося скупчення пасажирів, які намагаються дістатися середмістя та правого берега столиці.

🚇 На «зеленій» гілці метро Києва знову проблеми з рухом, потяги переповнені Через технічні проблеми частина поїздів курсує лише між станціями «Червоний Хутір» та «Осокорки». Потяги, які прямують далі на правий берег, забиті пасажирами. На платформі «Осокорків» уже зібралося багато людей, які намагаються потрапити на правий берег столиці. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 6, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Офіційних коментарів від КП «Київський метрополітен» щодо причин технічних неполадок та орієнтовних термінів відновлення звичного графіку наразі немає.

Нагадаємо, у столичному метрополітені відновили рух поїздів на наземній ділянці «зеленої» (Сирецько-Печерської) лінії під час жовтого рівня повітряної загрози. Перед початком відновлення пасажирських перевезень коліями в обох напрямках здійснили проїзд пробні поїзди.