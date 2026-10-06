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Збій на «зеленій» гілці метро у Києві: станції переповнені пасажирами (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Збій на «зеленій» гілці метро у Києві: станції переповнені пасажирами (відео)
Платформи метро переповнені
скриншот відео

Частина поїздів наразі прямує за скороченим маршрутом – від станції «Червоний Хутір» до станції «Осокорки»

Уранці на Сирецько-Печерській («зеленій») лінії київського метрополітену виникли технічні проблеми, через які змінився графік та маршрути руху поїздів. Про це повідомляють пасажири метро, інформує «Главком» із посиланням на 5 канал.

Зазначається, що частина поїздів наразі прямує за скороченим маршрутом – від станції «Червоний Хутір» до станції «Осокорки».

Через це ті потяги, які продовжують рух у напрямку правого берега, надходять суттєво переповненими. На платформі станції «Осокорки» вже утворилося скупчення пасажирів, які намагаються дістатися середмістя та правого берега столиці.

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Офіційних коментарів від КП «Київський метрополітен» щодо причин технічних неполадок та орієнтовних термінів відновлення звичного графіку наразі немає.

Нагадаємо, у столичному метрополітені відновили рух поїздів на наземній ділянці «зеленої» (Сирецько-Печерської) лінії під час жовтого рівня повітряної загрози. Перед початком відновлення пасажирських перевезень коліями в обох напрямках здійснили проїзд пробні поїзди.

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Теги: Київ метро

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