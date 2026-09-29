ВДНГ ухвалив важливе рішення для відвідувачів на тлі останніх атак на Київ

ВДНГ – один з п'яти найбільших виставкових центрів світу і самий зелений експоцентр планети

Ремонтні роботи з облаштування нових сховищ тривають у шести об’єктах «Экспоцентр України»

На території Національного комплексу «Экспоцентр України» (ВДНГ) розширюють мережу укриттів з огляду на безпекову ситуацію в столиці. Про це повідомляє пресслужба ВДНГ, інформує «Главком».

Наразі ремонтні роботи з облаштування нових сховищ тривають у шести об’єктах. Зокрема, укриття готують у павільйонах №4, №6, №7, №8, №10 та №15.

ВДНГ займає приблизно 287 га території та нараховує більше 150 будівель і споруд фото: пресслужба ВДНГ

«Після завершення робіт загальна кількість укриттів на території ВДНГ збільшиться втричі, в результаті чого на виставці та поряд зможуть одночасно укриватися орієнтовно 10 000 людей. Також зменшиться час, який потрібен, щоб дістатися до безпечного місця з різних локацій «Експоцентру», – йдеться у пресслужбі.

Нагадаємо, «Укрнафта» розпочала встановлення бетонних укриттів на автозаправних комплексах у Києві та Київській області через регулярні російські атаки на столичний регіон. Скористатися захисними спорудами зможуть не лише працівники та клієнти АЗК, а всі люди, які перебуватимуть поруч.

До слова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка із 29 вересня до 16 жовтня 2026 року переходить на дистанційний формат роботи та організації освітнього процесу.