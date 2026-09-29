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ВДНГ ухвалив важливе рішення для відвідувачів на тлі останніх атак на Київ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ВДНГ ухвалив важливе рішення для відвідувачів на тлі останніх атак на Київ
ВДНГ – один з п'яти найбільших виставкових центрів світу і самий зелений експоцентр планети
фото: пресслужба ВДНГ

Ремонтні роботи з облаштування нових сховищ тривають у шести об’єктах «Экспоцентр України»

На території Національного комплексу «Экспоцентр України» (ВДНГ) розширюють мережу укриттів з огляду на безпекову ситуацію в столиці. Про це повідомляє пресслужба ВДНГ, інформує «Главком».

Наразі ремонтні роботи з облаштування нових сховищ тривають у шести об’єктах. Зокрема, укриття готують у павільйонах №4, №6, №7, №8, №10 та №15.

ВДНГ займає приблизно 287 га території та нараховує більше 150 будівель і споруд
ВДНГ займає приблизно 287 га території та нараховує більше 150 будівель і споруд
фото: пресслужба ВДНГ

«Після завершення робіт загальна кількість укриттів на території ВДНГ збільшиться втричі, в результаті чого на виставці та поряд зможуть одночасно укриватися орієнтовно 10 000 людей. Також зменшиться час, який потрібен, щоб дістатися до безпечного місця з різних локацій «Експоцентру», – йдеться у пресслужбі.

Нагадаємо, «Укрнафта» розпочала встановлення бетонних укриттів на автозаправних комплексах у Києві та Київській області через регулярні російські атаки на столичний регіон. Скористатися захисними спорудами зможуть не лише працівники та клієнти АЗК, а всі люди, які перебуватимуть поруч. 

До слова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка із 29 вересня до 16 жовтня 2026 року переходить на дистанційний формат роботи та організації освітнього процесу. 

Теги: Київ укриття

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