ВДНГ ухвалив важливе рішення для відвідувачів на тлі останніх атак на Київ
Ремонтні роботи з облаштування нових сховищ тривають у шести об’єктах «Экспоцентр України»
На території Національного комплексу «Экспоцентр України» (ВДНГ) розширюють мережу укриттів з огляду на безпекову ситуацію в столиці. Про це повідомляє пресслужба ВДНГ, інформує «Главком».
Наразі ремонтні роботи з облаштування нових сховищ тривають у шести об’єктах. Зокрема, укриття готують у павільйонах №4, №6, №7, №8, №10 та №15.
«Після завершення робіт загальна кількість укриттів на території ВДНГ збільшиться втричі, в результаті чого на виставці та поряд зможуть одночасно укриватися орієнтовно 10 000 людей. Також зменшиться час, який потрібен, щоб дістатися до безпечного місця з різних локацій «Експоцентру», – йдеться у пресслужбі.
Нагадаємо, «Укрнафта» розпочала встановлення бетонних укриттів на автозаправних комплексах у Києві та Київській області через регулярні російські атаки на столичний регіон. Скористатися захисними спорудами зможуть не лише працівники та клієнти АЗК, а всі люди, які перебуватимуть поруч.
До слова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка із 29 вересня до 16 жовтня 2026 року переходить на дистанційний формат роботи та організації освітнього процесу.
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