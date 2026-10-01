Підтримка ЗСУ, виплати пораненим та доплати медикам: Кличко анонсував важливі рішення Київради

скриншот відеотрансляції засідання Київради від 1 жовтня 2026 року

Сьогодні, 1 жовтня, на 10:00 відбувається продовження позачергового засідання Київради, яке розпочалося 3 вересня

Додатково місто спрямовує 375 млн грн на прямі виплати киянам, які мобілізуються до лав Збройних сил України

Київська міська рада на засіданні 1 жовтня має ухвалити рішення про коригування бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку. Документ передбачає суттєве збільшення фінансування Сил оборони, розширення соціальних гарантій та підтримку медиків. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

1,5 млрд грн на армію та виплати мобілізованим

За словами мера, початково на підтримку Сил безпеки та оборони передбачався 1 млрд грн. Завдяки спільній роботі депутатів усіх фракцій суму збільшили до 1,26 млрд грн, а під час засідання бюджетної комісії фінансування планується зростити до 1,5 млрд грн. Крім того, протягом місяця опрацюють питання щодо додаткового збільшення видатків за програмою «Захисник Києва».

Додатково місто спрямовує 375 млн грн на прямі виплати киянам, які мобілізуються до лав Збройних сил України.

«Ми повинні і допомагати армії, і забезпечувати життєдіяльність столиці. Без популізму і політичних гасел. Відповідально та ефективно. Київ має вистояти і жити!» – наголосив Віталій Кличко.

Доплати медикам «екстренки

Київрада також збільшує видатки на сферу охорони здоров'я. Зокрема, запроваджуються спеціальні грошові доплати працівникам екстреної медичної допомоги, які виїжджають для порятунку людей безпосередньо на місця ворожих влучань та обстрілів.

Нова допомога цивільним та пільги для ветеранів

У межах програми «Турбота. Назустріч киянам» зростають видатки на компенсації людям, чиє житло постраждало від російських атак. Також столиця запроваджує нову одноразову допомогу цивільним громадянам, які отримали поранення внаслідок обстрілів, та членам родин загиблих цивільних.

Для ветеранів із інвалідністю внаслідок війни спрощується процедура отримання часткової компенсації за переобладнання житла під власні потреби.

Засідання традиційно відбувається у будівлі столичної міськради за адресою: вул. Хрещатик, 36, 4 поверх, зал засідань. Пряму трансляцію засідання можна переглянути на офіційному сайті Київради або тут:

Нагадаємо, Київська міська рада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення у столиці до 63,79 грн за кубометр. За відповідне рішення проголосували 74 депутати