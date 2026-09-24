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Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 7,5 тис. грн у Старій Дарниці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 7,5 тис. грн у Старій Дарниці
Житлова кімната площею 16 кв. м має сучасний ремонт, є необхідні для проживання меблі
фото: olx.ua

Однокімнатна квартира загальною площею 29 кв. м розміщена на останньому, дев’ятому поверсі цегляного будинку типу «гостинка»

Середня вартість оренди однокімнатного житла в столиці тримається на рівні 17-20 тис. грн, але на ринку трапляються бюджетні варіанти з ремонтом та високим рівнем автономності. «Главком» знайшов у Дарницькому районі пропозицію за 7,5 тис. грн на місяць, головною перевагою якої є робота інтернету, опалення та водопостачання навіть під час знеструмлень.

Помешкання розташоване за адресою: вулиця Дністерська (колишня Двінська), 1. Орендодавці оцінюють житло у 7,5 тис. грн на місяць (додатково сплачується застава у розмірі 7,5 тис. грн, комунальні послуги та 50% комісії рієлтору).

Квартира розташована на масиві Стара Дарниця
Квартира розташована на масиві Стара Дарниця
скриншот з сайту olx.ua

Однокімнатна квартира загальною площею 29 кв. м розміщена на останньому, дев’ятому поверсі цегляного будинку типу «гостинка» (житловий фонд 1980-1990-х років). Для підтримання тепла помешкання додатково утеплене по периметру. Будинок підключений до газу, є ліфт.

Кімната світла, з мінімальною кількістю меблів
Кімната світла, з мінімальною кількістю меблів
фото: olx.ua

Житлова кімната площею 16 кв. м має сучасний ремонт, встановлені склопакети, є необхідні для проживання меблі. Також у квартирі облаштовано маленький французький балкон. Для зберігання речей у коридорі передбачена велика вбудована шафа.

У квартирі встановлено сучасні склопакети. Біля вікна облаштовано робоче місце
У квартирі встановлено сучасні склопакети. Біля вікна облаштовано робоче місце
фото: olx.ua
Велика вбудована шафа у коридорі
Велика вбудована шафа у коридорі
фото: olx.ua

Кухня площею 6 кв. м укомплектована побутовою технікою: тут є газова плита, великий холодильник, пральна машина, мікрохвильова піч та електродуховка.

Світла кухня укомплектована побутовою технікою
Світла кухня укомплектована побутовою технікою
фото: olx.ua
Столова зона з двома стільцями
Столова зона з двома стільцями
фото: olx.ua

Санвузол у помешканні суміжний, облаштований новою сантехнікою та оздоблений кахлем.

Санвузол облаштований новою сантехнікою
Санвузол облаштований новою сантехнікою
фото: olx.ua
Замість ванни у квартирі встановлено душовий піддон
Замість ванни у квартирі встановлено душовий піддон
фото: olx.ua
Дністерська вулиця – вулиця в Дніпровському районі міста Києва, місцевість Стара Дарниця. Пролягає від Лохвицької до вулиці Кастуся Калиновського. Прилучаються вулиці Сосницька, Краснокутська, Хорольська, провулки Хорольський та Краснокутський.

Вулиця виникла у 1950-х роках під назвою 610-та Нова, а з 1953 року мала назву Двінська. Забудова тут переважно зводилася у 1970–1980-х роках. Сучасну назву на честь річки Дністер вулиця отримала в рамках деколонізації у 2022 році.

Квартира знаходиться у будинку за адресою: вулиця Дністерська (колишня Двінська), 1
Квартира знаходиться у будинку за адресою: вулиця Дністерська (колишня Двінська), 1
фото: olx.ua

У липні 2024 року на будинку № 1А відкрили мурал «Я на своїй землі», присвячений полеглому захиснику Антону Петрочку, який мешкав за цією адресою.

Локація має розвинену інфраструктуру та зручну транспортну розв'язку: у пішій доступності розташований Дарницький залізничний вокзал (станція міської електрички) та супермаркет Novus. Квартира вже вільна й здається на тривалий термін.

Зазначимо, «Главком» розбирався, скільки зараз коштує  оренда квартир у Києві, які райони орендарі оминають через удари і чи варто чекати зростання цін найближчими місяцями.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про житло у Дарницькому районі на вулиці Вересневій за 5 тис. грн на місяць «під ремонт», де під час блекаутів також обіцяли роботу ліфта, опалення та водопостачання. Також ми показували бюджетний варіант на Воскресенці за 7 тис. грн без меблів і балкона та квартиру в Деснянському районі за 5 999 грн із гарантованим світлом під час масових відключень.    

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Теги: Київ ціни квартира оренда

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