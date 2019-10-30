Частина Києва залишилася без води через аварії (адреси)



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Ремонтні бригади планують за добу ліквідувати пошкодження на мережі

У середу, 30 жовтня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Миколи Пимоненка, 3-5

вул. Дегтярівська, 11Г

вул. Олександра Попова, 4/2

вул. Івана Кочерги, 2, 6, 8

вул. Архітектора Вербицького, 28А

вул. Вавилових, 8/1

вул. Новопольова, 99, 99А/1

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 29 жовтня через аварії не було води у будинках на шести вулицях міста.

До слова, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.

Зазначається, що для того, щоб в осінньо-зимовий період системи водопостачання та відведення стоків працювали безперебійно, спеціалісти Київводоканалу заздалегідь ретельно готують обладнання для роботи взимку.

Підготовка включає ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, повну перевірку Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій (профілактичний огляд станцій, поточний ремонт зовнішніх мереж теплофікації, камер, труб та колодязів, ремонт запірної арматури, теплотрас, встановлення нових світильників тощо), реконструкцію насосних станцій, вузлів знезараження та проведення ремонту приміщень.