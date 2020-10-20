Частина мешканців Києва залишиться без води (адреси)
Можлива відсутність води на верхніх поверхах багатоповерхівок
Через ремонтні роботи буде знижено тиск холодного водопостачання у мережі
Сьогодні, 19 жовтня, будуть проводиться аварійно-відновлювальні роботи на водоводі діаметром 1000 мм Дніпровської водопровідної станції. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
У зв’язку з 10:00 до 17:00 буде знижено тиск холодного водопостачання у мережі. Через це можлива відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхівок.
До зони зниження тиску потраплять такі вулиці:
- Копилівська;
- Захарівська;
- Рилєєва;
- Веселковий провулок;
- Тагільська;
- Шполянська;
- Фруктова;
- Кирилівська;
- Валківська;
- Бондарська;
- Білицька;
- Садовського;
- Розважівський провулок;
- Подільський провулок;
- Клінічна міська лікарня №15 у Подільському районі (вул. Кирилівська, 103).
«Приносимо вибачення за тимчасові незручності!» - додали у Київводоканалі.