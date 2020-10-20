Частина мешканців Києва залишиться без води (адреси)



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Можлива відсутність води на верхніх поверхах багатоповерхівок

Через ремонтні роботи буде знижено тиск холодного водопостачання у мережі

Сьогодні, 19 жовтня, будуть проводиться аварійно-відновлювальні роботи на водоводі діаметром 1000 мм Дніпровської водопровідної станції. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв’язку з 10:00 до 17:00 буде знижено тиск холодного водопостачання у мережі. Через це можлива відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхівок.

До зони зниження тиску потраплять такі вулиці:

Копилівська;

Захарівська;

Рилєєва;

Веселковий провулок;

Тагільська;

Шполянська;

Фруктова;

Кирилівська;

Валківська;

Бондарська;

Білицька;

Садовського;

Розважівський провулок;

Подільський провулок;

Клінічна міська лікарня №15 у Подільському районі (вул. Кирилівська, 103).

«Приносимо вибачення за тимчасові незручності!» - додали у Київводоканалі.