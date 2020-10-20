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    Новини

    Частина мешканців Києва залишиться без води (адреси)

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    Можлива відсутність води на верхніх поверхах багатоповерхівок - Частина мешканців Києва залишиться без води (адреси)
    Можлива відсутність води на верхніх поверхах багатоповерхівок

    Через ремонтні роботи буде знижено тиск холодного водопостачання у мережі

    Сьогодні, 19 жовтня, будуть проводиться аварійно-відновлювальні роботи на водоводі діаметром 1000 мм Дніпровської водопровідної станції. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв’язку з 10:00 до 17:00 буде знижено тиск холодного водопостачання у мережі. Через це можлива відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхівок.

    До зони зниження тиску потраплять такі вулиці:

    • Копилівська;
    • Захарівська;
    • Рилєєва;
    • Веселковий провулок;
    • Тагільська;
    • Шполянська;
    • Фруктова;
    • Кирилівська;
    • Валківська;
    • Бондарська;
    • Білицька;
    • Садовського;
    • Розважівський провулок;
    • Подільський провулок;
    • Клінічна міська лікарня №15 у Подільському районі (вул. Кирилівська, 103).

    «Приносимо вибачення за тимчасові незручності!» - додали у Київводоканалі.

    Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
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