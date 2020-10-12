Через коронавірус Київводоканал припинив прийом відвідувачів



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Київводоканал обслуговуватиме абонентів дистанційно

Центри обслуговування споживачів Київводоканалу переходять на дистанційну роботу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Через несприятливу епідеміологічну ситуацію у місті Києві з 12 жовтня всі центри обслуговування споживачів ПрАТ «АК «Київводоканал» припиняють особистий прийом абонентів», - йдеться в оголошенні.

Зазначається, що більшість питань, що стосується роботи Київводоканалу, споживачі можуть вирішити з дому, звернувшись телефоном, електронною поштою, скайпом. Перелік послуг, які можна отримати дистанційно, можна переглянути тут.

Контакти фахівців Центрів обслуговування споживачів Київводоканалу розміщено за посиланням.

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Нагадаємо, з 12 жовтня Київ знову перейшов до «помаранчевої» карантинної зони.

За минулу добу, 11 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 196 осіб. Це на 306 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 10 жовтня було 502 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 27693 випадки захворювання на Covid-19.