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    У будинках на двох вулицях Києва немає води (адреси)

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    У домівках частини киян зникла вода - У будинках на двох вулицях Києва немає води (адреси)
    У домівках частини киян зникла вода

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією аварій

    Сьогодні, 19 жовтня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання в Києві.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Станом на 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
    • вул. Семашка, 12

    Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень.

    Зазначається, що водопостачання буде відновлено протягом доби.

    До слова, через несприятливу епідеміологічну ситуацію у Києві з 12 жовтня всі центри обслуговування споживачів ПрАТ «АК «Київводоканал» припинили особистий прийом абонентів і перейшли на дистанційне обслуговування споживачів.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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