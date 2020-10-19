У будинках на двох вулицях Києва немає води (адреси)
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією аварій
Сьогодні, 19 жовтня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання в Києві.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Станом на 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- вул. Семашка, 12
Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень.
Зазначається, що водопостачання буде відновлено протягом доби.
До слова, через несприятливу епідеміологічну ситуацію у Києві з 12 жовтня всі центри обслуговування споживачів ПрАТ «АК «Київводоканал» припинили особистий прийом абонентів і перейшли на дистанційне обслуговування споживачів.