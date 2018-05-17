Черешня на київських ринках стрімко дешевшає

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Фото: Главком Продаж черешні на вуличних ятках у Києві

За день черешня подешевшала на 20 грн

Черешню, яка ще вчора на ринках і вуличних ятках у Києві коштувала 100 за кілограм, сьогодні продають вже по 80 грн.

Полуницю на ятках у центрі столиці можна купити за 50 грн, повідомляє кореспондент «Главкома».

Як повідомлялося, завдяки сприятливій погоді в Україні майже на два тижні раніше, ніж зазвичай, розпочався сезон черешні.

У Києві продаж черешні, закупленої в Миколаєві, стартував із 125-150 грн/кг.

Фахівці пояснюють, що пік черешневого сезону припаде на кінець травня, коли дозріє найсолодший сорт цієї ягоди – «Валерій Чкалов».

Нагадаємо, на початку травня полуницю у Києві продавали за ціною від 60 до 200 гривень за кілограм.