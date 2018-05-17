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    Черешня на київських ринках стрімко дешевшає

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    Продаж черешні на вуличних ятках у Києві
    Фото: Главком
    Продаж черешні на вуличних ятках у Києві

    За день черешня подешевшала на 20 грн

    Черешню, яка ще вчора на ринках і вуличних ятках у Києві коштувала 100 за кілограм, сьогодні продають вже по 80 грн.

    Полуницю на ятках у центрі столиці можна купити за 50 грн, повідомляє кореспондент «Главкома».

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    Черешня на київських ринках стрімко дешевшає
    Черешня на київських ринках стрімко дешевшає
    Черешня на київських ринках стрімко дешевшає
    Черешня на київських ринках стрімко дешевшає
    Черешня на київських ринках стрімко дешевшає
    Фото: Главком

    Як повідомлялося, завдяки сприятливій погоді в Україні майже на два тижні раніше, ніж зазвичай, розпочався сезон черешні.

    У Києві продаж черешні, закупленої в Миколаєві, стартував із 125-150 грн/кг.

    Фахівці пояснюють, що пік черешневого сезону припаде на кінець травня, коли дозріє найсолодший сорт цієї ягоди – «Валерій Чкалов».

    Нагадаємо, на початку травня полуницю у Києві продавали за ціною від 60 до 200 гривень за кілограм.

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