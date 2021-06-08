Черешня, полуниця, свіжі овочі. У Києві в розпалі літні ярмарки (адреси)

У всіх районах столиці цього тижня відбудуться ярмарки

Цього тижня, з 8 по 13 червня, в Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

8 червня (вівторок) у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87;

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

9 червня (середа) у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87.

10 червня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87.

11 червня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленької);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

12 червня (субота) в:

Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

Святошинському районі – просп. Перемоги, 87.

13 червня (неділя) у:

Деснянському районі – вул. Милославська (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Святошинському районі – просп. Перемоги, 87.

Також у вихідні, 12-13 червня, у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

12 червня (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського,7;

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

13 червня (неділя) у: