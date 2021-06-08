Черешня, полуниця, свіжі овочі. У Києві в розпалі літні ярмарки (адреси)
У всіх районах столиці цього тижня відбудуться ярмарки
Цього тижня, з 8 по 13 червня, в Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться:
8 червня (вівторок) у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87;
- Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
9 червня (середа) у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87.
10 червня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
- Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
- Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87.
11 червня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленької);
- Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.
12 червня (субота) в:
- Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- Святошинському районі – просп. Перемоги, 87.
13 червня (неділя) у:
- Деснянському районі – вул. Милославська (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Святошинському районі – просп. Перемоги, 87.
Також у вихідні, 12-13 червня, у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться:
12 червня (субота) у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
- Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
- Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського,7;
- Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
13 червня (неділя) у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
- Печерському районі - вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.