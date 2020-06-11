Через аварії частина Києва залишилася без води (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі

У четвер, 11 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Тростянецька, 6, 6А, 6Б, 6Е, 6Д, 6Ж, 8, 8А, 8Б, 8В,

Харківське шосе, 154А,

просп. В. Маяковського, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 7.

«Наші бригади вже працюють над ліквідацією аварії і намагатимуться відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Нагадаємо, за тиждень з 1 по 7 червня Київводоканалом було виявлено та ліквідовано 99 витоків. Тимчасово було обмежено водопостачання за 26 адресами, на виїзді працювало 5 автоцистерн для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків.

Як повідомлялося, Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.