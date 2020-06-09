У мешканців Троєщини з кранів потече брудна вода: коли і чому



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Під час промивки мереж не слід користуватися водою з-під крану

Київводоканал попереджає мешканців міста про промивку мереж

Згідно зі щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У зону робіт потраплять мережі по:

вул. Данькевича,

просп. В. Маяковського,

вул. Сабурова,

вул. Закревського,

вул. Висоцького.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 11 на 12 червня, а саме з 21:00 до 07:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води № 1 на насосній водопровідній станції «Троєщина».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у Київводоканалі.

Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

Як повідомлялося, Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.