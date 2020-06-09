За тиждень на водомережі Києва сталося майже сто прорирів



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Через аварії без водопостачання були будинки за 26 адресами

Під час ремонту на мережі мешканцям підвозили питну воду автоцистернами

За минулий тиждень, з 1 по 7 червня, Київводоканалом було подано для споживання киянам 4,19 млн куб. м питної води. Загальні обсяги відведення стоків становили 4,95 млн куб.м.

За цей період було виявлено та ліквідовано 99 витоків. Тимчасово було обмежено водопостачання за 26 адресами, на виїзді працювало 5 автоцистерн для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Також ліквідовано 199 засмічень каналізаційних мереж. Промито 17897 м каналізаційних мереж.

Бортницька станція аерації працювала у сталому режимі. Перевищень екологічних норм у скидах не допущено, зазначили у Київводоканалі.

Трьома лабораторіями - Дніпровською, Деснянською та Центральною - відібрано 7468 проб. Контроль якості питної води в водопровідних мережах міста здійснювався в 24 контрольних точках.

«Відхилень від нормативних показників немає. Якість води відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», - повідомив Київводоканал.





Нагадаємо, з 25-го по 31 травня у Києві було виявлено та ліквідовано 75 витоків. Тимчасово було обмежено водопостачання за 26 адресами, на виїзді працювало 3 автоцистерни для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків. Також було ліквідовано 200 засмічень каналізаційних мереж. Промито 7944 м каналізаційних мереж.

Як повідомлялося, Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.