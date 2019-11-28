Через аварії залишилися без води десятки будинків у Києві (адреси)
Київводоканал планує за добу відновити водопостачання
У четвер, 28 листопада, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка аварій.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Дорогожицька, 2
- вул. Білоруська, 34
- вул. Таврійська, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- пров. Вірменський, 2, 4, 6/2
- пров. Маломарганецький, 1-12
- вул. Регенераторна, 4
- пр-т. Валерія Лобановського, 126Б
- вул. Зодчих, 12, 14, 16, 18
- вул. Оборонна, 15
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.
Як повідомлялося, сьогодні на Оболоні з-під асфальту забили фонтани.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.
До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.
Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.
Крім того, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.