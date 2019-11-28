  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через аварії залишилися без води десятки будинків у Києві (адреси)

    • Розсилка
    Частина киян залишилася без води - Через аварії залишилися без води десятки будинків у Києві (адреси)
    Частина киян залишилася без води

    Київводоканал планує за добу відновити водопостачання

    У четвер, 28 листопада, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка аварій.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Дорогожицька, 2
    • вул. Білоруська, 34
    • вул. Таврійська, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
    • пров. Вірменський, 2, 4, 6/2
    • пров. Маломарганецький, 1-12
    • вул. Регенераторна, 4
    • пр-т. Валерія Лобановського, 126Б
    • вул. Зодчих, 12, 14, 16, 18
    • вул. Оборонна, 15

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Як повідомлялося, сьогодні на Оболоні з-під асфальту забили фонтани.

    Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

    Крім того, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період. 

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ