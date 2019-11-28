Через аварії залишилися без води десятки будинків у Києві (адреси)



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Частина киян залишилася без води

Київводоканал планує за добу відновити водопостачання

У четвер, 28 листопада, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Дорогожицька, 2

вул. Білоруська, 34

вул. Таврійська, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

пров. Вірменський, 2, 4, 6/2

пров. Маломарганецький, 1-12

вул. Регенераторна, 4

пр-т. Валерія Лобановського, 126Б

вул. Зодчих, 12, 14, 16, 18

вул. Оборонна, 15

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, сьогодні на Оболоні з-під асфальту забили фонтани.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

Крім того, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.