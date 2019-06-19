Через аварії зникла вода у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)
Ремонтні бригади планують за добу ліквідувати пошкодження на мережі
У середу, 19 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Костянтинівська, 68, 70, 71Д, 72, 73, 75;
- пр-т. Георгія Гонгадзе, 20ж;
- вул. Гната Юри, 6А.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, 18 червня через аварії без води залишилися будинки на п'яти вулицях Києва.
Як повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.