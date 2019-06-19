Через аварії зникла вода у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади планують за добу ліквідувати пошкодження на мережі

У середу, 19 червня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Костянтинівська, 68, 70, 71Д, 72, 73, 75;

пр-т. Георгія Гонгадзе, 20ж;

вул. Гната Юри, 6А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 18 червня через аварії без води залишилися будинки на п'яти вулицях Києва.

Як повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.