Через можливе вторгнення у Києві спорожніли ресторани

Навіть День закоханих у київських ресторанах пройшов не так активно

Навіть День закоханих у київських ресторанах пройшов не так активно

Відвідуваність ресторанів у Києві впала до 20% за останній тиждень

На тлі повідомлень про загрозу вторгнення російських військ відвідуваність київських ресторанів упала на 20%. Про це у Facebook написала Ольга Насонова – співзасновниця Національної ресторанної асоціації України, директор компанії «Ресторанний консалтинг».

«Відвідуваність ресторанів у Києві впала до 20% за останній тиждень через панічні настрої від загрози вторгнення. І хоча Київ ще не зовсім спустів, частина людей просто поїхала в паніці. Хто куди: або за кордон, або до Львова, як посольства, або на малу батьківщину», – пише вона.

Насонова наголосила, що навіть День закоханих у київських ресторанах пройшов не так активно. А ось відвідуваність барів майже не знизилася. Ресторатор пов'язує це з тим, що алкоголь допомагає впоратися зі стресом.

«Пробки стали меншими, а значить, поїхали платоспроможні, саме аудиторія ресторанів. Ті, хто не поїхав, намагаються менше шастати, особливо центром міста. Сумна ситуація. Люди, поверніться!», – закликала Насонова.

Нагадаємо, попри те, що можливості для пересування та подорожей у світі є обмеженими через пандемію, Київ, за попередніми даними, відвідали 900 тис. іноземних і понад два мільйони внутрішніх туристів протягом 2021 року.