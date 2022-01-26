Протягом минулого року туристи поповнили бюджет Києва на 76 млн грн

Протягом 2021 року Київ, за попередніми даними, відвідали 900 тис. іноземних туристів

Попри те, що можливості для пересування та подорожей у світі є обмеженими через пандемію, Київ, за попередніми даними, відвідали 900 тис. іноземних і понад два мільйони внутрішніх туристів протягом 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Як результат, до бюджету столиці за 2021 рік надійшло 76 млн грн надходжень туристичного збору.

«Це свідчить про успішну реалізацію політики розвитку туризму та об’єднання зусиль з громадським сектором. Тому міська влада буде продовжувати працювати над покращенням іміджу Києва, як туристичного міста, з метою збільшення кількості туристів», – підкреслила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Нагадаємо, 23 грудня відбулась презентація нового туристично-культурного хабу Києва. На порталі guide.kyivcity.gov.ua можна дізнатись про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію: про туристично-інформаційні центри, карту метро, міський транспорт тощо. Новий хаб є інклюзивним – для людей із порушеннями зору доступні різні версії сайту. Також на порталі представлені 3D-тури.

Як повідомлялося, одна родина туристів з Близького Сходу, яких зараз багато приїздить в Україну, залишає в Києві від 300 до 500 доларів на добу. Це проживання в готелях, це відвідування ресторанів і кафе, концертів







