Київ увійшов у ТОП-100 розумних міст світу

Кияни позитивно оцінили онлайн-сервіси столиці, але в місті ще є багато проблем

Київ піднявся на 16 пунктів у рейтингу

За 2021 рік Київ піднявся на 16 пунктів у світовому рейтингу Smart City Index і зайняв 82 місце, обігнавши Рим, Стамбул та Лісабон. Краща позитивна динаміка за рік лише у трьох міст — Ріяд (+23 пункти), Сарагоса (+33 пункти) та Сеул (+34 пункти). Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Оленич.

Дослідження Центру світової конкурентоспроможності IMD та Сінгапурського університету технології та дизайну враховує економічні і технологічні показники та опитування 15 тисяч місцевих жителів. Лідерами загального рейтингу стали Сінгапур, Цюріх та Осло.

«Щодо Києва. Серед онлайн-сервісів позитивно відзначені купівля квитків у громадський транспорт, сервіси паркування, е-документи. Водночас затори на дорогах, забруднення повітря та доступне житло є питаннями, які турбують киян», – зазначив Оленич.

Він зауважив, що місту є над чим працювати і цей рейтинг, скоріше, просто показник, що Київ рухається в правильному напрямку.

Крім того, Оленич звернув увагу на те, що в рейтингу вказано Kiev, а не Kyiv. Посадовець висловив впевненість, що наступного року цей недолік буде виправлено.

Нагадаємо, 23 грудня відбулась презентація нового туристично-культурного хабу Києва. На порталі guide.kyivcity.gov.ua можна дізнатись про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію: про туристично-інформаційні центри, карту метро, міський транспорт тощо. Новий хаб є інклюзивним – для людей із порушеннями зору доступні різні версії сайту. Також на порталі представлені 3D-тури.