Наслідки урагану в Києві: четверо травмованих, десятки повалених дерев і зірваних дахів



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10 разів рятувальники виїжджали на прибирання висячих елементів покрівлі Фото: ДСНС

Майже півтори сотні рятувальників долучалися до ліквідації наслідків буревію у Києві

Протягом минулої доби, 11 березня, підрозділи Головного управління ДСНС у Києві виїжджали 30 разів для надання допомоги населенню міста, пов'язаними із погіршенням погодних умов. Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

Зокрема, 16 разів виїжджали на прибирання повалених дерев, 10 разів на прибирання висячих елементів покрівлі, 2 рази на повалені зупинки та по одному разу на прибирання електроопори, кріплення банера.

Всього до ліквідації наслідків негоди у столиці залучалася 31 одиниця техніки та 143 чоловіки особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

«За даними служби «103», під час негоди у Києві травмовано 4 особи, з них двоє дітей. З яких, 1 особа отримала порізи склом, 1 дорослий та 2 дітей отримали травми падаючими деревами», - повідомили у ДСНС.

Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха.

Станом на 17:00, для надання допомоги населенню через наслідки негоди столичні рятувальники здійснили 19 виїздів, з них 9 разів на прибирання повалених дерев, 6 разів на прибирання висячих елементів покрівлі та на прибирання стовпа, банера, та двічі зупинки громадського транспорту.

До слова, «Главком» раніше повідомляв, що 12 березня через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

Столичні рятувальники отримали численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.