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    Події в Україні

    Підсумки негоди в Україні: двоє людей загинули і четверо в лікарнях – ДСНС

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    За добу підрозділи ДСНС прибрали понад 160 повалених дерев - Підсумки негоди в Україні: двоє людей загинули і четверо в лікарнях – ДСНС
    За добу підрозділи ДСНС прибрали понад 160 повалених дерев

    У 15 областях та в Києві залишаються пошкодженими дахи 270 будівель

    Негода за останні дні забрала життя щонайменше двох людей, ще четверо потрапили до лікарень. Про це станом на 7 ранку 12 березня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Так, у Миколаєві внаслідок падіння частини дерева на маршрутний мікроавтобус травмовано двох дітей (2010 та 2015 р.н.), яких госпіталізовано.

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    У Коростишеві Житомирської області внаслідок падіння частини покрівлі з ТЦ «Фуршет» загинула одна особа та 1 особу госпіталізовано.

    У Хмільнику Вінницької області внаслідок падіння частини дерева загинула одна особа.

    В Одесі внаслідок падіння частини дерева одну людину госпіталізували.

    Крім того, внаслідок поривів вітру у 15 областях та в Києві залишаються пошкодженими дахи 270 будівель (було пошкоджено 310, відновлено 40).

    Зокрема, у м. Біляївка Одеської області з котельні ДНЗ «Веселка» вітром зірвало металопрофіль на площі 370 м кв., у м. Балта Одеської області з покрівлі центральної районної лікарні зірвало металочерепицю на площі 500 м кв., а в с. Телешівка Київської області з покрівлі ЗОШ зірвало металопрофіль на площі 300 м кв.

    За добу підрозділи ДСНС прибрали понад 160 повалених дерев.

    Через шквалистий вітер знеструмлено 537 населених пунктів у 15 областях: Київська – 168 н.п., Хмельницька – 102 н.п., Вінницька – 58 н.п., Черкаська – 56 н.п., Житомирська – 56 н.п., Полтавська – 28 н.п., Сумська – 20 н.п., Тернопільська – 11 н.п., Донецька – 10 н.п., Кіровоградська – 7 н.п., Чернівецька – 5 н.п., Львівська – 4 н.п., Луганська – 4 н.п., Дніпропетровська – 4 н.п., Чернігівська – 4 н.п.

    За даними Укргідрометцентру, 12 березня вдень у Криму, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях  значні опади у вигляді снігу та дощ (I рівень небезпечності, жовтий).

    Через снігопади та хуртовини у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей утримається висока снiголавинна небезпека (4 рiвень); в захiдних та центральних районах Закарпаття − значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    Як повідомлялося, в Одесі піщана буря накрила місто. Вітер з поривами до 25 метрів за секунду приніс пісок з узбережжя Чорного моря.

    Нагадаємо, великий вітер в Южноукраїнську «здув» вишку мобільного зв’язку. 

    До слова, у Києві негода наробила серйозного лиха. 

    Відзначимо, «Главком» раніше повідомляв, що сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

    Через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

    Наразі комунальники вже майже розібрали зірваний дах. 

    Також нагадаємо, що на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.

    Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті. 

    Крім того, сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту, який наразі курсує не за графіком.

    Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

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