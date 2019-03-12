Справи закрито? Буревій видув тисячі документів із Апеляційного суду (фото, відео)



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Папери із Київського апеляційного суду розкидані по вулиці Фото: Володимир Мухін, Facebook

Апеляційними справами були всіяні дороги та тротуари

У понеділок, 11 березня, з будівлі Київського апеляційного суду сильним вітром видуло тисячі документів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Київського рибоохоронного патруля в Державне агентство рибного господарства України Володимир Мухін.

«У Києві під час буревію з приміщення Київського апеляційного суду в прямому сенсі слова повилітали тисячі апеляційних справ!», - написав він.

За його словами, уся Солом’янська площа, проїжджа частина та кладовище були всіяні надбанням апеляційного суду.

Мухін надав фото і відео з місця події.

У прес-службі суду підтвердили, що під час сильного вітру з будівлі вилетіли папки із судовими справами. Проте, запевнили, що серед них були тільки архівні справи. Точна кількість втрачених паперів там поки назвати не можуть.

У суді пояснили, що шквальний вітер вибив вікно в кімнаті, де зберігаються архівні матеріали. Співробітники не мали можливості ловити паперу, оскільки намагалися не допустити падіння вікна вниз.

Звичайно, частина справ безслідно втрачена.

Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха.

Станом на 17:00, для надання допомоги населенню через наслідки негоди столичні рятувальники здійснили 19 виїздів, з них 9 разів на прибирання повалених дерев, 6 разів на прибирання висячих елементів покрівлі та на прибирання стовпа, банера, та двічі зупинки громадського транспорту.

До слова, «Главком» раніше повідомляв, що 12 березня через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

Столичні рятувальники отримали численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.